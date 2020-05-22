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16:45 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили опасность изоляции для здоровья

Изоляция почти вполовину повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин, предупреждают немецкие врачи. Кроме того, риски растут у людей с недостаточной финансовой поддержкой. Ученые подчеркивают важность этих данных в период пандемии COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 128 492+106 631
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось333 489+4 850
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело1 966 135+52 428
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
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21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
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Источник: congerdesign/СС0

Изоляция почти вполовину повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин, предупреждают немецкие врачи из Университетской больницы в Эссене. Исследование было опубликовано в журнале Heart.

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Если сидишь дома

Ученые проанализировали данные 4316 человек, средний возраст составил 59 лет. Наблюдения за ними велись с 2000—2003 года на протяжении в среднем 13 лет в рамках более масштабного исследования. Изначально у них не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы работы приняли во внимание множество факторов, касающихся социальной поддержки — семейное положение, совместное проживание с кем-либо, контакты с друзьями и близкими, членство в политических, религиозных, общественных, спортивных или профессиональных организациях. В зависимости от числа социальных контактов участникам присваивались баллы. Так, в случае с семейным положением холостые или овдовевшие участники получали 0 баллов, имеющие партнера или супруга — 2 балла. Контакты с друзьями и близкими оценивались в 0 баллов в случае 0−2 контактов, 1 — если контактов было 3−11 и 2 — если больше 12. Те, кто не состоял в каких-либо организациях, получали 0 баллов, состоял в одной — 1 балл, в двух и более — 2 балла.

В зависимости от набранных баллов, авторы работы разделили участников на четыре группы. Социально изолированными были признаны те, кто набрал 0 или 1 балл.

«Мы уже знаем, что чувство одиночества или отсутствие контакта с близкими друзьями и семьей может повлиять на ваше физическое здоровье, — поясняет доктор Янин Гроневольд. — Это исследование говорит нам о том, что наличие прочных социальных связей имеет большое значение для здоровья сердца, и их роль сходна с ролью привычных защитных факторов, таких как здоровое кровяное давление, приемлемый уровень холестерина и нормальный вес».

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За время наблюдения исследователи зарегистрировали 339 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты. Умерли 530 участников. После поправок на иные факторы, которые могли повлиять на результаты (например, стандартные факторы риска вроде низкой активности и плохих привычек), исследователи установили, что отсутствие социальной интеграции увеличивает будущий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44% и повышает риск смерти от всех причин на 47%.

Кроме того, недостаточная финансовая поддержка была связана с ростом риска сердечно- сосудистых заболеваний на 30%.

Наиболее уязвимой группой оказались женщины, неработающие и физически неактивные, с более низким образованием и уровнем дохода, курящие и склонные к депрессии.

«Мы пока не понимаем, почему состояние здоровья людей, находящихся в социальной изоляции, такое плохое, — говорит Гроневольд. — Но это, очевидно, тревожный вывод, особенно сейчас, когда необходимо соблюдать социальное дистанцирование».

Мы знаем, что нам необходимо серьезно отнестись к этому, выяснить, как социальные отношения влияют на наше здоровье, и найти эффективные способы решения проблем, связанных с социальной изоляцией, чтобы улучшить наше общее состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни.
Профессор Дирк Герман
соавтор исследования

«Эти выводы представляют особый интерес в свете пандемии COVID-19, когда социальные контакты ограничены в большинстве сообществ», — подчеркивает профессор Карл-Хайнц Йокель, еще один автор работы.

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Ранее психологи уже предупреждали о рисках социальной изоляции. Анализ работ, посвященных влиянию изоляции на психику, показал: большинство людей, находившихся на карантине, испытывали как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы с психическим здоровьем, включая стресс, бессонницу, эмоциональное истощение и злоупотребление психоактивными веществами.

Определенные факторы повышали риск развития расстройств — в частности, карантин продолжительностью более 10 дней (это было связано в основном с развитием посттравматического стресса), слабая информированность о причинах карантина, отсутствие доступа к необходимым ресурсам и телекоммуникационным услугам.

Наибольшему риску подвержены пожилые люди. Многие из них с возрастом и так теряют возможность передвигаться и общаться, а круг их близких сужается по мере смерти друзей и членов семьи. По данным американской Национальной академии наук, почти четверть американцев в возрасте от 65 лет и старше имеют мало социальных связей и редко контактируют с другими людьми. А 43% людей старше 60 лет чувствуют себя одинокими.

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