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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мама из Японии превратила яичницу в произведение искусства (фото)

За мастерством японки следят больше 141 тысячи подписчиков со всего мира.

Мать троих детей из Токио прославилась в Сети благодаря невероятным завтракам. В соцсети женщина публикует фото глазуньи, которую готовит своим детям.

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Обычные жареные яйца фудблогер превращает в сказочных героев, забавных животных и персонажей японских мультфильмов. А в одном из блюд яйца оформлены в виде людей в медицинских масках.

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За удивительное мастерство женщину называют мастером кьярабен. Это местное искусство красочного оформления блюд.

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Анна Лысенко

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