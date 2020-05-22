13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мама из Японии превратила яичницу в произведение искусства (фото)
За мастерством японки следят больше 141 тысячи подписчиков со всего мира.
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За мастерством японки следят больше 141 тысячи подписчиков со всего мира.
Мать троих детей из Токио прославилась в Сети благодаря невероятным завтракам. В соцсети женщина публикует фото глазуньи, которую готовит своим детям.
Обычные жареные яйца фудблогер превращает в сказочных героев, забавных животных и персонажей японских мультфильмов. А в одном из блюд яйца оформлены в виде людей в медицинских масках.
За удивительное мастерство женщину называют мастером кьярабен. Это местное искусство красочного оформления блюд.
Анна Лысенко