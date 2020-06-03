Дмитрий Колчин: «Непременно поезжу в общественном транспорте»

Чемпион Высшей лиги КВН, капитан команды КВН «СОК», ведущий программы «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия» Дмитрий Колчин за время самоизоляции соскучился по простым вещам, которые из-за ограничений оказались недоступны.
Телеведущий в эксклюзивном видео рассказал, что первым же делом после «освобождения» отправится с женой в ресторан. Причем, в самый далекий и пешком. А еще Колчин мечтает о поездках на общественном транспорте:
Непременно поезжу в общественном транспорте, потому что давно этого не делал по известным причинам, и очень хочу вернуть эти ощущения.
Чем еще займется ведущий после окончания самоизоляции — смотрите в нашем ролике.