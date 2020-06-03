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13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дмитрий Колчин: «Непременно поезжу в общественном транспорте»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится

Чемпион Высшей лиги КВН, капитан команды КВН «СОК», ведущий программы «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия» Дмитрий Колчин за время самоизоляции соскучился по простым вещам, которые из-за ограничений оказались недоступны.

Телеведущий в эксклюзивном видео рассказал, что первым же делом после «освобождения» отправится с женой в ресторан. Причем, в самый далекий и пешком. А еще Колчин мечтает о поездках на общественном транспорте:

Непременно поезжу в общественном транспорте, потому что давно этого не делал по известным причинам, и очень хочу вернуть эти ощущения.

Чем еще займется ведущий после окончания самоизоляции — смотрите в нашем ролике.

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Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
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