Новые цены. Что подорожает после пандемии коронавируса

За два месяца самоизоляции много чего изменилось в жизни россиян. Мы освоили прогулки на собственном балконе или сидя у окна, походы в магазин или аптеку теперь только в медицинских масках и перчатках, учиться и работать стали дистанционно.
Есть и обратная сторона — сильно пострадала экономика, многие потеряли рабочие места, а бизнес терпит убытки. Не исключено, что после окончания самоизоляции в нашей стране произойдут большие изменения.
Одна из таких областей — сельское хозяйство. Эксперты отмечают, что сельскохозяйственные машины и оборудование закупаются за границей — это может вынудить фермеров повысить цены на зерно, овощи и крупы. Также может подорожать и рыбная продукция, так как примерно 80% российского рыбного промысла привязано к мировым ценам.
«Заметный рост цен будет наблюдаться на электротовары, которые не производятся в РФ. Вырастут цены и на некоторые импортные лекарства, особенно на те, которые пользуются сезонным спросом. Вдобавок ко всему можно ожидать роста цен и на
То есть стоимость авиабилетов низкая и может чуть позже ещё снизиться. Так, некоторые авиакомпании уже объявили о снижении цен на билеты. Правда, это касается только внутренних рейсов. Она также отметила, что пойти на снижение цен
Ранее многие эксперты выразили уверенность, что даже после окончания пандемии бизнес устремится в онлайн. Например, многие
А вот некоторые профессии, по его словам, вероятно, начнут пользоваться меньшей популярностью, чем раньше. Они просто окажутся невостребованными.
— Конкурировать придётся не на ценовом уровне, а на уровне качества услуг или товаров. В условиях карантина, когда товар или услугу невозможно пощупать в реальности, пользователи принимают решения на основе отзывов и оценок от таких же пользователей, как и они. Поэтому, вероятно, стоит ожидать роста качества предоставляемых услуг и, возможно, незначительного повышения цен в связи с этим, — говорит Александр Яковлев.
Эксперт считает, что после пандемии бизнес будет оптимизировать процессы и экономить на логистике, а конечный пользователь будет получать более удобный сервис.
— Однозначно можно сказать, что в ближайшее время (вероятно, даже до конца 2020 года) мы сможем увидеть существенную трансформацию пользовательского опыта при доставке товаров, — отметил Александр Яковлев.
На рынке услуг, в частности клининга и области красоты (парикмахерские), тоже вероятны изменения. Но, скорее всего, ждать повышения цен тут не стоит. Эксперт считает, что предпринимателям не удастся покрыть убытки за короткий срок. Поэтому, вероятно, цены будут такого же уровня, как и до самоизоляции. В этом случае предприниматели возьмут на себя часть издержек для выхода из ситуации.