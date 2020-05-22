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14:21 (мск), источник: Life.ru

Новые цены. Что подорожает после пандемии коронавируса

Наша жизнь изменилась за время самоизоляции, но рано или поздно пандемия коронавируса должна закончиться. Лайф узнал, что будет с ценами на продукты, популярные товары и услуги.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 125 612+109 441
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось333 382+4 911
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело1 964 097+53 398
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
Идёт загрузка
Источник: Reuters

За два месяца самоизоляции много чего изменилось в жизни россиян. Мы освоили прогулки на собственном балконе или сидя у окна, походы в магазин или аптеку теперь только в медицинских масках и перчатках, учиться и работать стали дистанционно.

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Маска преткновения

Есть и обратная сторона — сильно пострадала экономика, многие потеряли рабочие места, а бизнес терпит убытки. Не исключено, что после окончания самоизоляции в нашей стране произойдут большие изменения.

Одна из таких областей — сельское хозяйство. Эксперты отмечают, что сельскохозяйственные машины и оборудование закупаются за границей — это может вынудить фермеров повысить цены на зерно, овощи и крупы. Также может подорожать и рыбная продукция, так как примерно 80% российского рыбного промысла привязано к мировым ценам.

В большей степени роста цен стоит ожидать на товары, которые производятся за границей и продаются в России, считает Венера Шайдуллина, директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при Правительстве РФ.

«Заметный рост цен будет наблюдаться на электротовары, которые не производятся в РФ. Вырастут цены и на некоторые импортные лекарства, особенно на те, которые пользуются сезонным спросом. Вдобавок ко всему можно ожидать роста цен и на бьюти-продукцию. Это связано с тем, что косметика и расходники поставляются Италией, Францией, Южной Кореей», — сказала Шайдуллина.

В области туризма, наоборот, стоит ждать снижения цен. Венера Шайдуллина отметила, что из-за низкого спроса на услуги авиакомпании вынуждены балансировать на грани банкротства.

То есть стоимость авиабилетов низкая и может чуть позже ещё снизиться. Так, некоторые авиакомпании уже объявили о снижении цен на билеты. Правда, это касается только внутренних рейсов. Она также отметила, что пойти на снижение цен из-за уменьшенного спроса вынужден и гостиничный бизнес — многие предлагают скидки.

Одна из наиболее пострадавших областей в бизнесе — рестораны и кафе. По словам эксперта, многие заведения вынуждены снижать стоимость среднего чека, ведь из-за коронавируса люди перестали посещать эти места, а из-за упавших доходов не все могут позволить себе и доставку.
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Ранее многие эксперты выразили уверенность, что даже после окончания пандемии бизнес устремится в онлайн. Например, многие офлайн-ретейлеры были вынуждены открывать свои площадки в Интернете, чтобы хоть как-то спасти свой бизнес. В этом случае часть предпринимателей начнут экономить на площадях, обслуживании и прочих офлайн-затратах, за счёт которых смогут скорее выйти на рентабельность, отмечает руководитель практики Retail digital-консалтинговой компании AIC Александр Яковлев.

А вот некоторые профессии, по его словам, вероятно, начнут пользоваться меньшей популярностью, чем раньше. Они просто окажутся невостребованными.

— Конкурировать придётся не на ценовом уровне, а на уровне качества услуг или товаров. В условиях карантина, когда товар или услугу невозможно пощупать в реальности, пользователи принимают решения на основе отзывов и оценок от таких же пользователей, как и они. Поэтому, вероятно, стоит ожидать роста качества предоставляемых услуг и, возможно, незначительного повышения цен в связи с этим, — говорит Александр Яковлев.

Эксперт считает, что после пандемии бизнес будет оптимизировать процессы и экономить на логистике, а конечный пользователь будет получать более удобный сервис.

Например, службы такси очень удачно вписались в логистику ретейла и, по сути, открыли для него огромный и уже хорошо налаженный канал.
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— Однозначно можно сказать, что в ближайшее время (вероятно, даже до конца 2020 года) мы сможем увидеть существенную трансформацию пользовательского опыта при доставке товаров, — отметил Александр Яковлев.

На рынке услуг, в частности клининга и области красоты (парикмахерские), тоже вероятны изменения. Но, скорее всего, ждать повышения цен тут не стоит. Эксперт считает, что предпринимателям не удастся покрыть убытки за короткий срок. Поэтому, вероятно, цены будут такого же уровня, как и до самоизоляции. В этом случае предприниматели возьмут на себя часть издержек для выхода из ситуации.

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