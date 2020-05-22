Российская медсестра в бикини стала мировой звездой

Фотография работающей с зараженными коронавирусом пациентами медсестры Тульской областной больницы, надевшей прозрачный защитный костюм поверх бикини, была опубликована «Тульскими новостями» во вторник, 19 мая.
Источник издания подтвердил достоверность снимка. По его словам, медработница не знала, что костюм настолько прозрачный. Работать в нем очень жарко, по этой причине она и решила не надевать другую одежду под него, но все пошло не по плану.
В региональном Минздраве вскоре заявили, что сотрудницу больницы наказали за нарушение требований к медицинской униформе. Ей сделали замечание, а с коллегами провели разъяснительную беседу, чтобы все помнили о прозрачности костюмов.
После этого в Туле усилили контроль за порядком использования медработниками специальной одежды.
Читатели тульских новостных сайтов поддержали медработницу. Большинство комментариев к фотографии оказались позитивными, девушку призвали наградить, а не наказывать, дать ей премию, обратить внимание на проблемы врачей и даже сделать главврачом.
Медсестричка — молодец, настроение подняла не только дедушкам в палате! Хоть
что-топозитивное!
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал поведение тульской медсестры неадекватными. «Больные — температурящие, естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела», — отметил он. Онищенко призвал задуматься о том, как сделать подобные защитные комбинезоны более удобными.
Другой депутат нижней палаты парламента Николай Валуев, напротив, похвалил девушку. Он предположил, что со временем выздоровевшие пациенты больницы захотят письменно отблагодарить эту сотрудницу, а ее руководство «переменит свое решение и поощрит девушку».
Депутат Виталий Милонов, наиболее известный борьбой за общественную нравственность, счел произошедшее курьезом и осудил не медсестру, а автора снимка, попавшего в сеть. «Девушка же не специально так поступила, уверен, она сама смутилась», — заключил Милонов.
За девушку вступились профсоюзы. Лидер профсоюза «Действие» Андрей Коновал назвал дисциплинарное взыскание в данном случае излишней мерой, принятой в ответ на общественный резонанс. «Медсестра не знала, что ее спецодежда просвечивается, и я ей верю», — сказал он.
Снимок медсестры в бикини оказался не единственным. Как оказалось, девушку сфотографировали и с другого ракурса. Второй снимок, сделанный со спины, также первыми опубликовали «Тульские новости».
Известный мировой таблоид выпустил большой материал, посвященный тульской медсестре, «Nurse Nadia». Британские журналисты, среди прочего, процитировали главу брэнда бикини, в котором героиня попала на фото. Та заявила о готовности доставить девушке посылку с новой эксклюзивной продукцией.
Пост с фотографией российской медсестры набрал около 17 тысяч лайков среди пользователей Reddit по всему миру. Сотни иностранцев оставили под ним свои комментарии.
«Когда мне будут говорить, что наша система здравоохранения лучшая в мире, я просто покажу это фото», — написал один из юзеров. Другой предложил открыть специальную категорию Covid-19 Sexytime на сервисе Pornhub.
Художница под ником @Marmalade_Mum выложила в Twitter эротический портрет, на который ее вдохновила фотография медсестры.
Главврач тульской больницы Анна Савищева рассказала, что попавшая на скандальное фото сотрудница «оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне» и не следует оценивать ее по внешнему виду.
Савищева заявила, что администрация больницы бережет своих работников, которые сейчас, рискуя жизнью, спасают пациентов с опасным вирусным заболеванием.
Личность медсестры долго оставалась загадкой, но в конце недели журналисты выяснили, что попавшая на фото сотрудница больницы — это 23-летняя Надежда Жукова. Работает она чуть больше года, параллельно учится в Рязанском медицинском университете.
По словам коллег,
Коллеги девушки рассказывают, что и другим медикам в таких защитных костюмах приходится работать в одном нижнем белье. До скандала так делали преимущественно мужчины.
Я лично тоже в трусах только выхожу на смену.
Он объяснил, что по правилам защитный костюм надевается на пижаму, но их в больнице не хватает.
Сотрудники одной из тульских больниц осудили пациентов, фотографирующих медсестер. «Когда вы ложитесь в больницу, персонал не фотографирует же ваши коротенькие халатики и пеньюары», — возмутился медработник Павел.
Его коллега Оксана Дрыбо опубликовала в соцсетях фото с плакатом: «Мы не картины в галерее, хватит нас фотографировать».
Педиатр Анастасия Орлова из
«Людей хлебом не корми, дай