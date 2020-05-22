15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
И подумать не могли: какие вещи появились благодаря пандемии (фото)
От педальных дозаторов до парковок для людей.
После пандемии COVID-19 мир уже никогда не будет прежним, говорят исследователи. Свои прогнозы о том, как мы будем выглядеть после карантина, озвучили историки моды и стилисты, а социологи представили первые исследованиями о том, как пандемия влияет на нашу повседневную реальность. Но уже сейчас появились многие новые практики, которые еще полгода назад мы не могли и вообразить.
Первый в мире автокинотеатр открылся в США в 1933 году. Их пик пришелся на конец 1950-х. В начале 2000-х эта практика начала понемногу уходить в прошлое, но внезапно обрела второе дыхание с пандемией коронавируса.
Как помыть или дезинфицировать руки в общественном туалете, не прикасаясь руками к дозатору? Очень просто — воспользоваться педальным дозатором. Такие
В супермаркетах уже давно появились вспомогательные линии для сохранения безопасной дистанции. Пришел черед парков.
По данным минздрава, потребление алкогольных напитков в России за время режима самоизоляции выросло на 2−3%. Во многих других странах — еще больше. Так что не удивительно, что супермаркеты вместо салатов теперь продают ликеры.
Продавцы уличной еды придумали безопасный способ вручать заказы клиентам.
Кафе в Мэриленде придумало, как сохранить безопасную дистанцию между посетителями — предложило им надеть надувные «столики».
Чтобы получить стаканчик кофе в кофейне, теперь нужно двигаться только по специальной разметке.
В спортзал теперь нужно приходить в маске и при этом соблюдать безопасную дистанцию.
Анна Лысенко