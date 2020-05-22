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15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

И подумать не могли: какие вещи появились благодаря пандемии (фото)

От педальных дозаторов до парковок для людей.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
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Скончалось3 249+150
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Выздоровело99 825+7 144
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Инфицировано5 128 492+106 631
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9.0522.05
Скончалось333 489+4 850
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Выздоровело1 966 135+52 428
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После пандемии COVID-19 мир уже никогда не будет прежним, говорят исследователи. Свои прогнозы о том, как мы будем выглядеть после карантина, озвучили историки моды и стилисты, а социологи представили первые исследованиями о том, как пандемия влияет на нашу повседневную реальность. Но уже сейчас появились многие новые практики, которые еще полгода назад мы не могли и вообразить.

Автокинотеатры вернулись к жизни

Первый в мире автокинотеатр открылся в США в 1933 году. Их пик пришелся на конец 1950-х. В начале 2000-х эта практика начала понемногу уходить в прошлое, но внезапно обрела второе дыхание с пандемией коронавируса. Из-за режима самоизоляции автокинотеатры заработали и в России — в Новосибирске и Калининграде.

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Педальные дозаторы

Как помыть или дезинфицировать руки в общественном туалете, не прикасаясь руками к дозатору? Очень просто — воспользоваться педальным дозатором. Такие ноу-хау начали появляться в некоторых странах.

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Парковки для людей

В супермаркетах уже давно появились вспомогательные линии для сохранения безопасной дистанции. Пришел черед парков.

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Спрос рождает предложение

По данным минздрава, потребление алкогольных напитков в России за время режима самоизоляции выросло на 2−3%. Во многих других странах — еще больше. Так что не удивительно, что супермаркеты вместо салатов теперь продают ликеры.

Фастфуд теперь покупают так

Продавцы уличной еды придумали безопасный способ вручать заказы клиентам.

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В кафе и ресторанах понадобятся специальные девайсы

Кафе в Мэриленде придумало, как сохранить безопасную дистанцию между посетителями — предложило им надеть надувные «столики».

Кофе так просто не купишь

Чтобы получить стаканчик кофе в кофейне, теперь нужно двигаться только по специальной разметке.

На первый-второй рассчитайсь

В спортзал теперь нужно приходить в маске и при этом соблюдать безопасную дистанцию.

Анна Лысенко

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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