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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали химеру из мыши и клеток человека

В таком эмбрионе человеческие клетки делятся с невероятной скоростью.

Источник: State University of New York

Исследователи из США вырастили эмбрион мыши, 4% клеток которого — человеческие, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.

Это самый высокий процент человеческих клеток у животного за всю историю подобных разработок.

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Ученые предполагают, что многие типы человеческих клеток могут формироваться в эмбрионах мыши и с гораздо большей скоростью, чем в человеческих эмбрионах. Это несет в себе огромный потенциал для лечения заболеваний человека, возможно, даже COVID-19.

В своем исследовании ученые ввели 10−12 стволовых клеток человека в развивающиеся эмбрионы мыши. В течение 17 дней эти стволовые клетки превратились в миллионы зрелых клеток, включая эритроциты человека и клетки глаза. У человеческого эмбриона эритроциты формируются 8 недель, а глазные клетки еще дольше.

По словам исследователей, технология находится еще на очень ранней стадии, к тому же сопряжена с этическими вопросами. Но даже на этом этапе она предоставляет гораздо лучшие модели для изучения заболеваний человека.

Анна Лысенко

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