16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали химеру из мыши и клеток человека
В таком эмбрионе человеческие клетки делятся с невероятной скоростью.
Исследователи из США вырастили эмбрион мыши, 4% клеток которого — человеческие, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.
Это самый высокий процент человеческих клеток у животного за всю историю подобных разработок.
Ученые предполагают, что многие типы человеческих клеток могут формироваться в эмбрионах мыши и с гораздо большей скоростью, чем в человеческих эмбрионах. Это несет в себе огромный потенциал для лечения заболеваний человека, возможно, даже COVID-19.
В своем исследовании ученые ввели 10−12 стволовых клеток человека в развивающиеся эмбрионы мыши. В течение 17 дней эти стволовые клетки превратились в миллионы зрелых клеток, включая эритроциты человека и клетки глаза. У человеческого эмбриона эритроциты формируются 8 недель, а глазные клетки еще дольше.
По словам исследователей, технология находится еще на очень ранней стадии, к тому же сопряжена с этическими вопросами. Но даже на этом этапе она предоставляет гораздо лучшие модели для изучения заболеваний человека.
Анна Лысенко