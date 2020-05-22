Коэффициента не хватает

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19:53 (мск), источник: Коммерсантъ

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Противовирусные ограничения в регионах снимаются и вводятся снова.

Коронавирус COVID-19
20:07 (мск)В Минздраве рассказали о формировании статистики по COVID-19
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ряд регионов после объявлений о смягчении режимов самоизоляции столкнулись со вспышками заболеваемости и приняли решение продлить ограничения. Премьер Михаил Мишустин на днях заявлял о возможном смягчении ограничений в 27 регионах, однако впоследствии сократил это число до 17. Эксперты отмечают, что региональные власти оказались в ловушке — с одной стороны, снятие ограничений позволит восстановиться экономике, с другой — может привести к новым вспышкам.

8 мая Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации регионам (.pdf) по поэтапной отмене ограничений. На первом этапе разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, работа непродовольственных магазинов и объектов услуг с площадью торгового зала до 400 кв. м. На втором этапе власти регионов могут открыть торговые объекты с залами до 800 кв. м, а также отдельные образовательные организации.

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На первых двух этапах сохраняется требование к заполняемости торгового зала из расчета один человек на 4 кв. м. На третьем этапе может быть возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг (без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта), а также гостиниц, всех образовательных учреждений, предприятий общественного питания (с расстановкой перегородок или обеспечением расстояния в 1,5−2 м между столами).

Также на третьем этапе могут быть открыты парки и другие места для отдыха населения при условии соблюдения социальной дистанции.

Принимать решения о послаблениях губернаторы должны по рекомендации санитарных врачей. Для возвращения граждан того или иного субъекта РФ к привычной жизни есть три критерия:

  • Первый — коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует больной до его изоляции). Для первого этапа снятия ограничений он должен равняться единице, для второго — 0,8, для третьего — 0,5.
  • Второй — охват тестирования. Он должен составлять 70 человек на 100 тыс. населения на первом этапе, 90 на 100 тыс. на втором и 110 на 100 тыс. — на третьем.
  • На всех этапах наличие свободных инфекционных коек в регионе должно составлять 50% от нормативной потребности.

Владимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая. Хотя президент подчеркнул, что решения о снятии ограничений в каждом регионе будут приниматься поэтапно, многие россияне восприняли это как сигнал к массовому выходу во дворы и на детские площадки, а главы регионов еще до объявления президента начали ослаблять режимы.

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18 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к частичному смягчению ограничений готовы 27 регионов, однако уже 20 мая он говорил только о 17 регионах. Ряд регионов, которые начинали было смягчать «противовирусные» режимы, в итоге были вынуждены вернуть или продлить ограничения.

Так, 15 мая власти Смоленской области вернули часть ограничений, снятых за три дня до этого. Тогда в регионе разрешили работу розничной торговли, государственных учреждений, муниципальных предприятий, а также зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры, в частности вокзалов.

В оперштабе региона пояснили, что сделали это по рекомендации Роспотребнадзора, а эпидемическая ситуация ухудшилась потому, что смоляне стали пренебрегать требованиями о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.
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Власти Пермского края с 12 мая возобновили работу парикмахерских и непродовольственных магазинов площадью до 50 кв. м, а гражданам разрешили одиночные и семейные прогулки и занятия спортом на улице. Но на неделе с 11 по 17 мая суточный прирост больных составил 5−7%, а коэффициент подскочил до 2,1. В итоге власти вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Срок отмены режима самоизоляции был сдвинут с 25 мая на 8 июня.

В Ставропольском крае ограничительные меры планировалось снять уже 18 мая с одновременным введением масочного режима, однако после обращения главного санитарного врача края срок снятия ограничений был продлен до 24 мая, отменено решение об открытии непродовольственных магазинов.

При этом краевые власти разрешили работать парикмахерским, с 12 мая открылись стоматологии и было открыто движение межмуниципального транспорта, а с 1 июня могут разрешить работу санаториев.
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Маска преткновения

В середине мая ослабить режим готовились и власти Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев 15 мая заявил, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,71. Глава региона сообщил о возможности открыть магазины, торговые центры и объекты общепита при соблюдении в них социальной дистанции. Но главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских заявил, что ослабление мер недопустимо. По его подсчетам, коэффициент распространения инфекции в регионе был выше нормы и составлял 1,1. Также в регионе недостаточно свободного коечного фонда (35,3% вместо 50% от норматива), утверждал господин Козловских.

В итоге господин Куйвашев с 19 мая разрешил работать частным клиникам и парикмахерским, но большую часть ограничений продлил до 25 мая. К такому решению его также подтолкнула вспышка заболеваемости на складе логистической компании, которая развозит товары в магазины «Красное и белое».

Дмитрий Козловских призвал не ждать открытия торговых центров и кафе в ближайшее время.

Противоречивая ситуация сложилась и в Ульяновской области. С 16 мая губернатор разрешил работать салонам красоты, стоматологиям, МФЦ и ряду других организаций. Гражданам позволили совершать прогулки в парках и одиночные занятия спортом по вечерам. В области был введен масочный режим в магазинах и в общественном транспорте. Также введено декларирование гарантий безопасности (с жесткими проверками) для всех торговых организаций.

Как заявили «Ъ» в Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, при благоприятной ситуации с 1 июня возможно, например, возобновление работы общепита (в ограничительном формате), а также образовательных, спортивных, экскурсионных и рекреационных организаций.

Однако если до этого прирост числа заболевших в сутки составлял 30−40 случаев, то в середине мая эти цифры выросли до 80−106 случаев. В региональном управлении Роспотребнадзора это связали с «в том числе с увеличением объемов тестирования», но все же выступили против дальнейших послаблений. Более того, количество коек для больных коронавирусом планируется удвоить.

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Власти Краснодарского края, которые ранее анонсировали планы открытия курортов с 1 июня, продлили карантин до 6 июня, сообщил 21 мая губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Он уточнил, что движение между муниципалитетами по-прежнему возможно только по пропускам, а въезд в край из других регионов ограничен (за исключением транзита), продолжают работать обсерваторы.

Сохраняется запрет на массовые, спортивные и детские мероприятия, парки, набережные, пляжи и торговые центры остаются закрытыми. Жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. В то же время с 23 мая была разрешена работа строительных предприятий, парикмахерских и салонов красоты, автосалонов и моек, строительных магазинов и других торговых точек площадью до 400 кв. м. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.

В Красноярском крае губернатор Александр Усс с конца апреля снимал ограничения во все большем количестве районов. В середине мая обсуждалось возобновление работы парикмахерских, ателье и других организаций сферы услуг на всей территории края, но планы изменились после вспышки коронавируса в Северо-Енисейском районе на золотодобывающем предприятии компании «Полюс Красноярск», где было выявлено более 270 инфицированных. Салоны красоты, косметические салоны и парикмахерские планируется открыть с 25 мая.

Ряд региональных чиновников не ответили на вопросы «Ъ» о том, готовятся ли они к возможным новым вспышкам заболеваемости в связи со смягчением режимов, либо заявили, что готовы к любому сценарию.
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Политолог Константин Калачев подчеркивает, что замедление темпов снятия карантина чревато для регионов тяжкими экономическими последствиями, а ускорение — ростом заболеваемости и увеличением нагрузки на здравоохранение: «Губернаторы и санитарные врачи попали между двух жерновов. Но постепенно снимать ограничения надо не только в поддержку федерального тренда, но и просто ради сохранения контроля над ситуацией. В противном случае люди будут все чаще нарушать запреты, а сфера услуг восстановится как теневой сектор».

По его мнению, отмена ограничений допустима там, где достаточно развита региональная медицина. Директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также считает, что самый разумный путь — «снимать ограничения в тех муниципалитетах, где ситуация благоприятная, и не торопиться с остальными».

Медики отмечают, что новые вспышки заражения в ряде случаев становятся результатом ослабления карантина.
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По мнению главного врача медцентра «Лидер-Медицина», инфекциониста Евгения Тимакова, в новых вспышках после частичного снятия ограничений виноваты граждане, не соблюдающие мер предосторожности: «Я не понимаю людей, которые фактически отказываются поддержать экономику своей же страны. Неужели так сложно соблюдать дистанцию и надеть маску?».

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновалов оценивает эпидемическую ситуацию как сложную: «Мы уже получаем серьезный объем неоказания помощи (в том числе по случаям, не связанным с коронавирусом.— “Ъ”). Например, в Подмосковье скорая на вызов едет 5−8 часов, был случай, когда она ехала 23 часа или вообще не приезжала, а запрос переадресовывался участковому врачу».

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина, корреспондентская сеть «Ъ»

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