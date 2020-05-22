Коэффициента не хватает

Ряд регионов после объявлений о смягчении режимов самоизоляции столкнулись со вспышками заболеваемости и приняли решение продлить ограничения. Премьер Михаил Мишустин на днях заявлял о возможном смягчении ограничений в 27 регионах, однако впоследствии сократил это число до 17. Эксперты отмечают, что региональные власти оказались в ловушке — с одной стороны, снятие ограничений позволит восстановиться экономике, с другой — может привести к новым вспышкам.
8 мая Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации регионам (.pdf) по поэтапной отмене ограничений. На первом этапе разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, работа непродовольственных магазинов и объектов услуг с площадью торгового зала до 400 кв. м. На втором этапе власти регионов могут открыть торговые объекты с залами до 800 кв. м, а также отдельные образовательные организации.
На первых двух этапах сохраняется требование к заполняемости торгового зала из расчета один человек на 4 кв. м. На третьем этапе может быть возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг (без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта), а также гостиниц, всех образовательных учреждений, предприятий общественного питания (с расстановкой перегородок или обеспечением расстояния в 1,5−2 м между столами).
Также на третьем этапе могут быть открыты парки и другие места для отдыха населения при условии соблюдения социальной дистанции.
Принимать решения о послаблениях губернаторы должны по рекомендации санитарных врачей. Для возвращения граждан того или иного субъекта РФ к привычной жизни есть три критерия:
Владимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая. Хотя президент подчеркнул, что решения о снятии ограничений в каждом регионе будут приниматься поэтапно, многие россияне восприняли это как сигнал к массовому выходу во дворы и на детские площадки, а главы регионов еще до объявления президента начали ослаблять режимы.
18 мая
Так, 15 мая власти Смоленской области вернули часть ограничений, снятых за три дня до этого. Тогда в регионе разрешили работу розничной торговли, государственных учреждений, муниципальных предприятий, а также зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры, в частности вокзалов.
Власти Пермского края с 12 мая возобновили работу парикмахерских и непродовольственных магазинов площадью до 50 кв. м, а гражданам разрешили одиночные и семейные прогулки и занятия спортом на улице. Но на неделе с 11 по 17 мая суточный прирост больных составил 5−7%, а коэффициент подскочил до 2,1. В итоге власти вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Срок отмены режима самоизоляции был сдвинут с 25 мая на 8 июня.
В Ставропольском крае ограничительные меры планировалось снять уже 18 мая с одновременным введением масочного режима, однако после обращения главного санитарного врача края срок снятия ограничений был продлен до 24 мая, отменено решение об открытии непродовольственных магазинов.
В середине мая ослабить режим готовились и власти Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев 15 мая заявил, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,71. Глава региона сообщил о возможности открыть магазины, торговые центры и объекты общепита при соблюдении в них социальной дистанции. Но главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских заявил, что ослабление мер недопустимо. По его подсчетам, коэффициент распространения инфекции в регионе был выше нормы и составлял 1,1. Также в регионе недостаточно свободного коечного фонда (35,3% вместо 50% от норматива), утверждал господин Козловских.
Дмитрий Козловских призвал не ждать открытия торговых центров и кафе в ближайшее время.
Противоречивая ситуация сложилась и в Ульяновской области. С 16 мая губернатор разрешил работать салонам красоты, стоматологиям, МФЦ и ряду других организаций. Гражданам позволили совершать прогулки в парках и одиночные занятия спортом по вечерам. В области был введен масочный режим в магазинах и в общественном транспорте. Также введено декларирование гарантий безопасности (с жесткими проверками) для всех торговых организаций.
Однако если до этого прирост числа заболевших в сутки составлял 30−40 случаев, то в середине мая эти цифры выросли до 80−106 случаев. В региональном управлении Роспотребнадзора это связали с «в том числе с увеличением объемов тестирования», но все же выступили против дальнейших послаблений. Более того, количество коек для больных коронавирусом планируется удвоить.
Власти Краснодарского края, которые ранее анонсировали планы открытия курортов с 1 июня, продлили карантин до 6 июня, сообщил 21 мая губернатор Вениамин Кондратьев в своем
Сохраняется запрет на массовые, спортивные и детские мероприятия, парки, набережные, пляжи и торговые центры остаются закрытыми. Жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. В то же время с 23 мая была разрешена работа строительных предприятий, парикмахерских и салонов красоты, автосалонов и моек, строительных магазинов и других торговых точек площадью до 400 кв. м. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов.
В Красноярском крае губернатор Александр Усс с конца апреля снимал ограничения во все большем количестве районов. В середине мая обсуждалось возобновление работы парикмахерских, ателье и других организаций сферы услуг на всей территории края, но планы изменились после вспышки коронавируса в
Политолог Константин Калачев подчеркивает, что замедление темпов снятия карантина чревато для регионов тяжкими экономическими последствиями, а ускорение — ростом заболеваемости и увеличением нагрузки на здравоохранение: «Губернаторы и санитарные врачи попали между двух жерновов. Но постепенно снимать ограничения надо не только в поддержку федерального тренда, но и просто ради сохранения контроля над ситуацией. В противном случае люди будут все чаще нарушать запреты, а сфера услуг восстановится как теневой сектор».
По его мнению, отмена ограничений допустима там, где достаточно развита региональная медицина. Директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также считает, что самый разумный путь — «снимать ограничения в тех муниципалитетах, где ситуация благоприятная, и не торопиться с остальными».
По мнению главного врача медцентра «Лидер-Медицина», инфекциониста Евгения Тимакова, в новых вспышках после частичного снятия ограничений виноваты граждане, не соблюдающие мер предосторожности: «Я не понимаю людей, которые фактически отказываются поддержать экономику своей же страны. Неужели так сложно соблюдать дистанцию и надеть маску?».
Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновалов оценивает эпидемическую ситуацию как сложную: «Мы уже получаем серьезный объем неоказания помощи (в том числе по случаям, не связанным с коронавирусом.— “Ъ”). Например, в Подмосковье скорая на вызов едет 5−8 часов, был случай, когда она ехала 23 часа или вообще не приезжала, а запрос переадресовывался участковому врачу».
Владимир Хейфец, Кира Дюрягина, корреспондентская сеть «Ъ»