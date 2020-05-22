На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи

Он возвратился с МКС в феврале на пилотируемом корабле «Союз МС-13» вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.
«На российском сегменте появилась своя широкополосная система связи. И мне довелось ее опробовать: картинка потрясающая, как у хорошего цифрового телевидения, и голосовая задержка совсем маленькая», — приводятся слова Скворцова в материалах, размещенных на сайте «Роскосмоса».
«Теперь у нас будет свой канал передачи данных, то есть возможность передавать большие пакеты телеметрической информации, независимо от наших американских коллег», — добавил он.
В настоящее время для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются в основном американские спутники-ретрансляторы TDRS на платной основе.
В ноябре 2019 года первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал РИА Новости, что оборудование для обеспечения широкополосного канала связи российского сегмента МКС с Землей через спутники-ретрансляторы «Луч-5» доставлено на станцию и что штатное функционирование канала начнётся в 2020 году. По его словам, скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в секунду.
В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов «Луч» насчитывает три космических аппарата — «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В», выведенные в космос в 2011—2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник «Луч-5ВМ».