Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
00:30 (мск), источник: Газета.Ру

Павел Гусев заявил, что не называл аудиторию Никиты Михалкова «быдляком»

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев удивился нецензурному выпаду в свой адрес со стороны Никиты Михалкова.

Источник: РИА "Новости"

В беседе с «Газетой.Ru» Гусев рассказал, что давно дружит с Михалковым. Он также добавил, что не давал интервью изданию Daily Storm, которое послужило поводом для критики со стороны режиссера.

«Я только сейчас услышал об этом. Мы с Михалковым давно знакомы, дружим. Это похоже на какой-то фейк. Я ничего не говорил про него. Я о Михалкове вообще воздерживаюсь говорить. Я Daily Storm не давал интервью. Что это вообще такое? Я такого не мог сказать. Вообще никогда об аудитории кого-либо не говорю. Любая аудитория — это нормально. Я никогда не оцениваю аудиторию, это не мои слова», — сказал главред «МК».

Ранее Михалков опубликовал на своем YouTube-канале новый выпуск «Бесогона», где заявил, что Гусев оскорбил его аудиторию. В качестве примера он привел цитату из интервью Гусева изданию Daily Storm. В нем журналист признался, что не смотрит передачу Михалкова, поскольку она «на быдляк рассчитана».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина
Илья Лагутенко закрывает «Мумий Тролль Music Bar» из-за коронавируса
Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая
Раскрыты новые осложнения коронавируса
Новые цены: что подорожает после пандемии коронавируса
При крушении самолета в Пакистане выжили два человека
Ворона помогла ежу перейти дорогу (видео)
Буланова рассказала, чем займется после завершения самоизоляции
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Здоровье
Новая надежда: могут ли антикоагулянты спасти жизнь при COVID-19? Вот что об этом говорит наука и что это значит лично для вас.
Hi-Tech
Что происходит на AliExpress. Цены рухнули Полезно и недорого.
Авто
Японцы сделают Toyota Venza спортивнее Компания Artisan Spirits представила агрессивный обвес для кроссовера
Кино
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века» Актриса показала кадры в образе своей героини из нового сериала
Новости партнеров
Президент России мгновенно исполнил просьбу главы Дагестана – узнай первым
Президент назвал главный итог режима самоизоляции в России
Тебе положены выплаты на каждого ребёнка – узнай новые решения Президента
Президент поручил списать малому бизнесу налоги за 2 квартал – жми
Популярные темы на «Детях»
В тысячный раз про море 321
Ой, злая я)) 138
Бабушка начудила. 110
пылесос 91
Леди
Алла Пугачева в узких джинсах устроила дефиле для мужа Примадонна пококетничала с супругом на камеру.
Новости партнеров
Президент России: с такими испытаниями мир столкнулся впервые после войны
Вся правда о распространении Covid-19 в России. Опрос поможет узнать все
Политика президентской помощи: поддержать семьи, сохранить занятость
Президент поручил организовать в Дагестане санитарную обработку объектов
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь