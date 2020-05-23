00:30 (мск), источник: Газета.Ру
Павел Гусев заявил, что не называл аудиторию Никиты Михалкова «быдляком»
Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев удивился нецензурному выпаду в свой адрес со стороны Никиты Михалкова.
В беседе с «Газетой.Ru» Гусев рассказал, что давно дружит с Михалковым. Он также добавил, что не давал интервью изданию Daily Storm, которое послужило поводом для критики со стороны режиссера.
«Я только сейчас услышал об этом. Мы с Михалковым давно знакомы, дружим. Это похоже на
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