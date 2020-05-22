Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
На Индию и Бангладеш обрушился суперураган (фото)Порывы ветра достигали 265 км/ч
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
18Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка нашла дикое животное на потолке в своем доме

Встречу со зверем девушка сняла на видео.

Пользовательница TikTok из австралийского Брисбена по имени Жейн Блэксленд в середине мая внезапно обнаружила у себя дома совершенно необычного гостя. Услышав странный звук, доносящийся с потолка, Жейн решила включить камеру на смартфоне — и не зря. Девушка увидела в потолке небольшую дыру, из которой торчал коготь какого-то животного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на столь пугающую картину, австралийка не растерялась и потрогала пушистую лапу. Таинственный гость начал шевелиться и показал свое истинное лицо — он оказался просто голодным поссумом, который пробрался в человеческое жилище в поисках еды.

Как пояснила Жейн, такие ситуации в Австралии не редкость, а странные звуки с потолка доносились уже давно.

Девушка пожалела зверька и просунула ему в дыру половинку банана, от которого он не стал отказываться и начал жевать его прямо на месте.

Теперь австралийка регулярно подкармливает поссума фруктами и ягодами, правда в ответ животное иногда на нее шипит, но Жейн не сильно переживает по этому поводу и снимает с поссумом ролики для соцсетей, пишет Unilad.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью
Под угрозой отравления мышьяком оказались до 220 млн человек
При крушении самолета в Пакистане выжили два человека
Лукашенко возмутил отказ России в совместном создании ракет
Российская медсестра в бикини стала мировой звездой
Буланова рассказала, чем займется после завершения самоизоляции
Новые цены: что подорожает после пандемии коронавируса
Здоровье
Новая надежда: могут ли антикоагулянты спасти жизнь при COVID-19? Вот что об этом говорит наука и что это значит лично для вас.
Hi-Tech
Мир снова «полетел» Появился сервис для проверки карантинных ограничений в других городах и странах
Авто
Цифровые пропуска в Подмосковье отменят с 23 мая Для поездок в столицу жителям региона по-прежнему будет нужен пропуск
Кино
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века» Актриса показала кадры в образе своей героини из нового сериала
Новости партнеров
Страна становится другой – другой должны быть и медицина в Конституции
Поправка об истории в Конституции предотвратит ложь о борьбе с терроризмом
Конституция нужна уже сегодня – узнай, что заработает сразу
Верни долг предкам
Дети
Почему 30-летняя мама восьмерых детей разводится с мужем (фото) Женщина - первая жительницей Австралии, родившая сразу пятерых детей
Леди
Ирина Пегова восхитила поклонников ярким образом Звезду сравнили с Малефисентой.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь