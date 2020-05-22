18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка нашла дикое животное на потолке в своем доме
Встречу со зверем девушка сняла на видео.
Пользовательница TikTok из австралийского Брисбена по имени Жейн Блэксленд в середине мая внезапно обнаружила у себя дома совершенно необычного гостя. Услышав странный звук, доносящийся с потолка, Жейн решила включить камеру на смартфоне — и не зря. Девушка увидела в потолке небольшую дыру, из которой торчал коготь
Несмотря на столь пугающую картину, австралийка не растерялась и потрогала пушистую лапу. Таинственный гость начал шевелиться и показал свое истинное лицо — он оказался просто голодным поссумом, который пробрался в человеческое жилище в поисках еды.
Как пояснила Жейн, такие ситуации в Австралии не редкость, а странные звуки с потолка доносились уже давно.
Девушка пожалела зверька и просунула ему в дыру половинку банана, от которого он не стал отказываться и начал жевать его прямо на месте.
Теперь австралийка регулярно подкармливает поссума фруктами и ягодами, правда в ответ животное иногда на нее шипит, но Жейн не сильно переживает по этому поводу и снимает с поссумом ролики для соцсетей, пишет Unilad.
Екатерина Гура