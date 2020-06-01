00:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 1 июня
День защиты детей, день рождения Моргана Фримана и Супермена, открытие Северного магнитного полюса Земли и другие события, которые произошли в этот день.
Международный день защиты детей (International Children’s Day) отмечается во всем мире ежегодно 1 июня. Этот праздник был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые он отмечался в 1950 году. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. У праздника есть свой флаг — полотно зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу планету, расположились пять схематических человечков (красный, синий, черный, белый и желтый). Все вместе это символизирует единство и разнообразие людей, живущих на Земле.
82 года назад в этот день вышел первый номер журнала Action Comics, в котором появился один из самых знаменитых героев комиксов (впоследствии) — Супермен. Выход издания, с которого начался Золотой век комиксов в США пришелся на времена Великой депрессии (1938 год), причем это была уже вторая редакция концепции Супермена. В первой версии, которую представили в 1933 году Джерри Сигел и Джо Шустер будущий культовый герой имел скорее повадки суперзлодея и этот образ не принес ему популярности.
1 июня 1831 года Джеймс Росс открыл Северный магнитный полюс Земли. В некоторых источниках это достижение приписывают капитану парохода «Виктория» Джону Россу, который руководил плаванием. На самом деле, открытие принадлежало лейтенанту с «Виктории» Джеймсу Россу, который приходился племянником капитану корабля. Дядя Джеймса стал сэром Джоном и адмиралом, а также получил золотые медали английского и французского географических обществ.
В первый день лета 1937 года родился актер и режиссер Морган Фриман. В начале 70-х годов Фриман стал известен американской аудитории благодаря своему участию в популярном телесериале. В 1992 году Фриман снялся вместе с Клинтом Иствудом в фильме «Непрощенный», получившем премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». 1994 год приносит Фриману еще одну номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер года» за роль в драме по повести Стивена Кинга «Побег из Шоушенка». В 2005 году актер получил свою четвертую номинацию и первый «Оскар» (лучший актер второго плана) за фильм «Малышка на миллион» (2004), во время съемок которого он вновь работал с Клинтом Иствудом.
28 лет назад, 1 июня 1992 года, Россия официально стала 165-м членом Международного валютного фонда. По предложению президента США Джорджа Буша — старшего, на встрече Группы семи с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Лондоне в июле 1991 г. была достигнута договоренность о предоставлении стране статуса ассоциированного члена фонда, не предусмотренного уставом. В том же месяце СССР направил официальную заявку на полноправное вступление в МВФ. Ассоциированный статус был предоставлен 7 октября. К тому времени внешний долг СССР, а впоследствии и России как его правопреемницы, превышал $65,3 млрд (в 2,3 раза выше чем в 1985 г.), что делало вопрос о вступлении в МВФ особенно актуальным ввиду доступа к кредитам.
53 года назад в этот день вышел восьмой студийный альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Он был признан лучшим альбомом всех времен по версии журнала «Rolling Stone».
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости, ТАСС, «Комсомольской правды», телеканала «Россия — Культура», 5-tv.ru, газеты «Коммерсантъ» и открытых источников.