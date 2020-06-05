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День в истории: 5 июня
Образование российской полиции, «Чума ХХ века», день рождения Барбары Брыльски и другие события, которые произошли в этот день.
Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 июня 1972 года. В этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. На ней была принята декларация, впервые провозглашающая охрану и оздоровление окружающей среды важнейшей целью человечества. В этом году тема Дня посвящена сохранению биоразнообразия.
5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года Петр I принял указ об учреждении должности
5 июня 1783 года французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории подняли в воздух тепловой аэростат. Изобретение назвали монгольфьером, в честь авторов. Беспилотный шелковый шар объемом 600 кум. м, оклеенный внутри бумагой, братья подняли на высоту двух километров. Аэростат открыл историю мирового воздухоплавания, пробыв в воздухе всего несколько минут.
Почти 40 лет назад, 5 июня 1981 года, американский ученый Майкл Готлиб из Центра контроля над заболеваниями описал новую болезнь, которая глубоко поражает иммунную систему. Тогда в США было зарегистрировано около 440 носителей вируса, почти половина из которых умерли. Через год заболевание получило название — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). В 1987 году ВОЗ утвердила название возбудителя СПИД — «вирус иммунодефицита человек» (ВИЧ). По данным Роспотребнадзора, в конце прошлого года в России проживало более 1 миллиона человек с диагнозом
5 июня 1947 года государственный секретарь США Джордж Маршалл обнародовал разработанный им план помощи послевоенной Европе, позже получивший название «План Маршалла». Принять предложение согласились 16 стран. Американцы поставляли товары жизненной необходимости, завозили промышленное и сельскохозяйственное оборудование, сырье. Общий размер безвозмездной помощи за четыре года составил $17 миллиардов. СССР отказалась от предложения США. По мнению руководства государства, программа противоречила суверенитету страны.
79 лет назад родилась польская актриса Барбара Брыльска. В России талантливая актриса наиболее известна по роли учительницы Надежды Шевелевой из комедийной мелодрамы Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Тогда Барбара неуверенно говорила
5 июня 1998 года в Екатеринбурге родилась будущая фигуристка Юлия Липницкая. В 2014 году спортсменка одержала победу на зимних Олимпийских играх в Сочи. Юлии на момент выступления было 15 лет. Девушка стала самой молодой россиянкой, выигравшей награду высшей пробы на зимних Олимпийских играх. В 2017 году Липницкая сообщила о завершении спортивной карьеры.
В 2012 году в этот день в возрасте 92-х лет ушел из жизни классик мировой фантастики Рэй Бредбери. Американский автор хотел стать писателем с самого детства и, по собственному признанию, писал не менее тысячи слов в день. Мировую славу Бредбери принес роман «451 градус по Фаренгейту», который он закончил всего за 9 дней