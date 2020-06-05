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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 июня

Образование российской полиции, «Чума ХХ века», день рождения Барбары Брыльски и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: AP 2020

Всемирный день окружающей среды

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 июня 1972 года. В этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. На ней была принята декларация, впервые провозглашающая охрану и оздоровление окружающей среды важнейшей целью человечества. В этом году тема Дня посвящена сохранению биоразнообразия.

День образования российской полиции

5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года Петр I принял указ об учреждении должности генерал-полицмейстера в Петербурге. Он руководил сформированной Полицмейстерской канцелярией, которая скоро приобрела общероссийский характер. Именно это событие принято считать началом истории российской полиции. Впервые празднование Дня образования российской полиции состоялось в 2018 году. В этот год отмечался 300-летний юбилей службы.

Первый полет воздушного шара

5 июня 1783 года французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории подняли в воздух тепловой аэростат. Изобретение назвали монгольфьером, в честь авторов. Беспилотный шелковый шар объемом 600 кум. м, оклеенный внутри бумагой, братья подняли на высоту двух километров. Аэростат открыл историю мирового воздухоплавания, пробыв в воздухе всего несколько минут.

Первое описание «Чумы ХХ века»

Почти 40 лет назад, 5 июня 1981 года, американский ученый Майкл Готлиб из Центра контроля над заболеваниями описал новую болезнь, которая глубоко поражает иммунную систему. Тогда в США было зарегистрировано около 440 носителей вируса, почти половина из которых умерли. Через год заболевание получило название — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). В 1987 году ВОЗ утвердила название возбудителя СПИД — «вирус иммунодефицита человек» (ВИЧ). По данным Роспотребнадзора, в конце прошлого года в России проживало более 1 миллиона человек с диагнозом ВИЧ-инфекции.

«План Маршалла»

5 июня 1947 года государственный секретарь США Джордж Маршалл обнародовал разработанный им план помощи послевоенной Европе, позже получивший название «План Маршалла». Принять предложение согласились 16 стран. Американцы поставляли товары жизненной необходимости, завозили промышленное и сельскохозяйственное оборудование, сырье. Общий размер безвозмездной помощи за четыре года составил $17 миллиардов. СССР отказалась от предложения США. По мнению руководства государства, программа противоречила суверенитету страны.

Источник: РИА "Новости"

Барбара Брыльска

79 лет назад родилась польская актриса Барбара Брыльска. В России талантливая актриса наиболее известна по роли учительницы Надежды Шевелевой из комедийной мелодрамы Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Тогда Барбара неуверенно говорила по-русски, поэтому её дублировали Валентина Талызина и Алла Пугачева. Позже актриса вернулась к роли в фильме Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Всего легенда советского кино снялась более, чем в 70 киноработах.

Юлия Липницкая

5 июня 1998 года в Екатеринбурге родилась будущая фигуристка Юлия Липницкая. В 2014 году спортсменка одержала победу на зимних Олимпийских играх в Сочи. Юлии на момент выступления было 15 лет. Девушка стала самой молодой россиянкой, выигравшей награду высшей пробы на зимних Олимпийских играх. В 2017 году Липницкая сообщила о завершении спортивной карьеры.

Рей Бредбери

В 2012 году в этот день в возрасте 92-х лет ушел из жизни классик мировой фантастики Рэй Бредбери. Американский автор хотел стать писателем с самого детства и, по собственному признанию, писал не менее тысячи слов в день. Мировую славу Бредбери принес роман «451 градус по Фаренгейту», который он закончил всего за 9 дней из-за финансовых трудностей. В 2007 году писатель получил Пулитцеровскую премию как непревзойденный автор научной фантастики и фэнтези.

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