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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты новые осложнения коронавируса

Итальянские ученые сообщили о первом случае заболевания щитовидной железы, вызванном вирусом SARS-CoV-2. О появлении новых осложнений из-за коронавируса нового типа говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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Скончалось3 249+150
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Выздоровело99 825+7 144
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Инфицировано5 168 665+121 288
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Скончалось335 941+6 125
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Выздоровело1 990 975+66 744
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Источник: Агентство «Москва»

Медики изучили случай появления подострого тиреоидита у 18-летней пациентки, переболевшей COVID-19. Данное заболевание характеризуется вирусным воспалением щитовидной железы и наличием высокой температуры у больного. Так как до инфицирования коронавирусом девушка не жаловалась на проблемы с щитовидной железой, врачи сделали вывод, что появление подострого тиреоидита было спровоцировано COVID-19.

Согласно раскрытым данным истории болезни, заболевание щитовидной железы выявлено через 15 дней после получения положительного теста на наличие SARS-CoV-2 в организме пациентки. При этом девушка легко перенесла коронавирусное заболевание, которым она заразилась от отца. Протекание подострого тиреоидита у наблюдаемой было сопряжено с болью в области шеи и наличием лихорадки. По словам врачей, симптомы болезни прошли в течение одной недели, функции щитовидной железы нормализовались приблизительно через 40 дней.

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В выводе исследования ученые предупредили коллег о том, что SARS-CoV-2 может провоцировать болезни щитовидной железы. Научная работа подтвердила и тот факт, что коронавирус может поражать не только легкие.

Согласно раннему исследованию китайских ученых, коронавирус может локализоваться не только в легких человека, но и в кишечнике. Завершенное в мае исследование показало, что частицы вируса SARS-CoV-2 могут сохраняться в отходах жизнедеятельности и передаваться к будущим носителям.

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