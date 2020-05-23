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07:20 (мск), источник: РИА Новости

Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Совпадение плато и пика смертности вызвано законами эпидемиологии, написал главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 23.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 211 172+108 599
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось338 183+5 259
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело2 056 650+107 904
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
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Источник: РИА Новости

Он подчеркнул, что в условиях пандемии идет борьба за жизни тяжелых пациентов, которая может занимать продолжительное время.

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«Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как например от инфаркта миокарда или инсульта. Люди тяжело и долго болеют: две-четыре недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют “тянуть” больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех», — отметил врач.

Мясников добавил, что сейчас из медучреждений выписывается гораздо больше пациентов, чем поступает. Он рассказал, что, например, его больница заполнена лишь на треть, однако в реанимации продолжают бороться за жизнь больных, из-за чего статистика смертности будет какое-то время оставаться высокой. По словам Мясникова, это результат пика заболеваемости, который наблюдался ранее.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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