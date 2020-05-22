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23:34 (мск), источник: Московский комсомолец

В МГУ разрабатывают вакцину от COVID-19 на основе вирусов растений

В МГУ имени Ломоносова начали разрабатывать вакцину от коронавируса на основе вирусов растений.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 22.05
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Источник: РИА "Новости"

В МГУ имени Ломоносова начали разрабатывать вакцину от коронавируса на основе вирусов растений. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает прототипы биологов перспективными, сообщили в вузе.

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«На основе вирусов растений созданы несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS и коронавирусов летучих мышей», — сказали в пресс-службе МГУ.

ВОЗ включил их разработку в перечень перспективных «кандидатных» вакцин против коронавируса.

Всего в России разрабатывают девять прототипов вакцин, которые вошли в перечень перспективных разработок ВОЗ. ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора разрабатывает шесть, две — компания «Биокард» и еще одну — петербургский НИИ вакцин и сывороток.

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