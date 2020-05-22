23:34 (мск), источник: Московский комсомолец
В МГУ разрабатывают вакцину от COVID-19 на основе вирусов растений
В МГУ имени Ломоносова начали разрабатывать вакцину от коронавируса на основе вирусов растений.
В МГУ имени Ломоносова начали разрабатывать вакцину от коронавируса на основе вирусов растений. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает прототипы биологов перспективными, сообщили в вузе.
«На основе вирусов растений созданы несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS и коронавирусов летучих мышей», — сказали в
ВОЗ включил их разработку в перечень перспективных «кандидатных» вакцин против коронавируса.
Всего в России разрабатывают девять прототипов вакцин, которые вошли в перечень перспективных разработок ВОЗ. ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора разрабатывает шесть, две — компания «Биокард» и еще одну — петербургский НИИ вакцин и сывороток.