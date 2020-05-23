05:51 (мск), источник: Аргументы и факты
Удар ниже пояса. Способен ли COVID-19 вызывать бесплодие у мужчин?
Выяснилась ещё одна неожиданная угроза, которую COVID-19 несёт мужчинам.
Коронавирус продолжает нас удивлять, и самая неожиданная новость — это его способность наносить мужчинам удар ниже пояса.
Американские учёные показали, что он может сохраняться в яичках мужчин, переболевших даже лёгкой формой COVID-19. А китайские медики обнаружили его в сперме. Что это значит для нас? Передаётся ли коронавирус половым путём? Способен ли вызывать бесплодие у мужчин?
Об этом мы беседуем с ведущим специалистом в области детской андрологии, руководителем Городского центра охраны репродуктивного здоровья,
Александр Мельников, «АиФ»: Дмитрий Игоревич, как вы оцениваете эти исследования из США и Китая?
Дмитрий Тарусин: Они подняли очень важные вопросы. Хотя сейчас главные усилия должны быть направлены на предотвращение развития пандемии и спасение людей от непосредственной угрозы их жизням. Но впереди нас, без сомнения, ждут последствия этой инфекции. И это очень печально, особенно на фоне того, что мужская фертильность и так достаточно серьёзно пострадала в последние 50 лет.
— Каким образом коронавирус может влиять на фертильность? Как говорят юмористы, где лёгкие и где яички — какая связь?
— Прежде всего напомню, что уже хорошо известны вирусы, которые могут делать мужчин бесплодными. Наверное, все знают, что это может быть после эпидемического паротита (свинки). Менее известно, что так же могут действовать некоторые типы вирусов герпеса. Это связано с наличием у клеток, участвующих в развитии сперматозоидов, особых мишеней, по которым бьют вирусы паротита. В результате эти клетки поражаются и здоровые сперматозоиды не формируются, что и приводит к бесплодию.
Коронавирус тоже может поражать клетки, участвующие в развитии сперматозоидов.
Почему это возможно? Мы хорошо знаем, что он атакует особый белок, расположенный на оболочке клеток (у него очень длинное и непонятное название, и для краткости его обозначают как АПФ2). Он играет роль входных ворот для проникновения коронавируса в клетку. Внутри он размножается, убивает её и распространяется по организму. Так вот, поскольку АПФ2 есть в клетках альвеол — это дыхательные мешочки, из которых состоят лёгкие, — коронавирус вызывает пневмонию. Это все знают. Но АПФ2 есть и в структурах яичка. И следовательно, если этот вирус проникает сюда, то ворота для него тоже открыты, как и в лёгких.
— И каковы последствия?
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— То есть можно сказать, что рубит этот процесс на корню?
— Именно так. Но это не всё. АПФ2 много в клетках Лейдига — они производят мужской гормон тестостерон. Он крайне важен для потенции и для здоровья всего мужского организма вообще. Плюс коронавирус, похоже, может поражать ещё и клетки Сертоли. Это такие «домики для сперматозоидов».
— Жуткие перспективы получаются. Поскольку коронавирус обнаружен внутри сперматозоидов, значит ли это, что он может передаваться плоду при зачатии? И к чему это может привести?
— К чему угодно. Например, к передаче вируса от мужа к жене. А при оплодотворении яйцеклетки — к передаче плоду аномальных хромосом, повреждённых вирусом, или передаче фрагментов вируса (транскриптов), встроенных в РНК рибосом (это внутриклеточные структуры, на которых синтезируется белок). Мы пока ещё не можем доказательно говорить, к чему это приведёт — заражению женщины, патологии развития плода
Но мы знаем, что репродуктивная система уязвима и последствия этого могут быть серьёзными.
На примере вируса простого герпеса нам известно, что эти микроорганизмы могут жить внутри сперматозоидов. Это с помощью электронной микроскопии доказала наш известный репродуктивный биолог профессор Елизавета Брагина. Все последствия этого нам предстоит ещё выяснять, и такие исследования в России уже начались. Добавлю, что коронавирус может поражать ещё простату. Это будет проявляться проблемами с мочеиспусканием и болью при половом акте.
— Вы предполагаете катастрофический сценарий?
— Не могу доказательно говорить об этом сейчас, но в том, что риски чрезвычайно велики, совершенно уверен.
Поэтому я бы посоветовал всем, кто переболел COVID-19 или инфицирован, практиковать только защищённый секс с презервативом.
А тем молодым мужчинам, у которых ещё нет детей и кто не болел COVID-19, я скажу прямо — вам прямая дорога в банк спермы. Не исключено, что она понадобится для ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), когда вы решите стать отцом.
— Но ведь это только часть проблемы, белок АПФ2 есть и в других органах.
— Действительно, он присутствует во многих органах. И мы уже знаем, что диарея (понос), тоже встречающаяся при COVID-19, связана с наличием АПФ2 в кишечнике, а поражение почек у гипертоников — с тем, что он есть в почках. Он повсеместно распространён в головном мозге, именно поэтому у некоторых больных наблюдаются симптомы потери обоняния. Это связано с повреждением миелина — «изолятора нервных волокон».
Кстати, появились данные, что он может поражать у женщин матку, яичники и плаценту. Там тоже есть белки АПФ2, и специалисты уже говорят о возможном бесплодии.
— Вы всю жизнь занимаетесь репродуктивной системой и лучше других понимаете тонкие механизмы её работы. Видите ли
— Мы будем активно заниматься изучением этого вопроса, и это будет международное сотрудничество. Вот одно из направлений. Есть препараты, блокирующие АПФ. Их принимают гипертоники и сердечники. Считается, что они повышают риск течения COVID-19. Возможно, выход будет в том, что мы найдём стимуляторы АПФ, которые затруднят передачу вируса в те клетки организма, которые он может поразить.