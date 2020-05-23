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04:40 (мск), источник: Известия

Время пожилых: в крови людей старше 60 лет нашли больше антител к COVID

Исследование поможет создать эффективные методики лечения нового коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 23.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
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12.05
10899
13.05
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8764
21.05
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Скончалось3 249+150
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Выздоровело99 825+7 144
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9.0522.05
Инфицировано5 210 065+108 098
9.05
92346
10.05
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12.05
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71982
14.05
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9.0522.05
Скончалось338 142+5 242
9.05
5338
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9.0522.05
Выздоровело2 056 591+107 905
9.05
40565
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50167
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14.05
64151
15.05
31046
16.05
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Источник: РИА "Новости"

Люди старше 60 лет, переболевшие COVID-19, вырабатывают наибольшее количество нейтрализующих антител. Как выяснили китайские ученые, плазма, полученная от молодых пациентов с умеренными симптомами инфекции, содержит меньше защитных белков, которые необходимы для блокировки биологической активности патогена.

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Ожидается, что в будущем новые данные позволят наиболее эффективно отбирать доноров, переболевших коронавирусом, для терапии болезни и устанавливать оптимальный период времени, в который их помощь будет наиболее эффективна. Российские специалисты считают, что методика может быть перспективной, но люди старшего возраста должны проходить особенно тщательные обследования, ведь обычно у них уже есть несколько сопутствующих хронических заболеваний, которые могут быть противопоказанием для донорства.

Нейтрализовать врага

Ученые из Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения Фуданьского университета опубликовали препринт (научную статью, не прошедшую обязательную процедуру рецензирования), в котором изучили связь выработки защитных белков и возраста пациентов. Они измерили содержание нейтрализующих антител в крови людей с умеренными клиническими проявлениями новой инфекции.

Выяснилось, что их выработка наблюдалась у 94% пациентов (всего в исследовании приняли участие 175 человек) в течение двух недель после появления симптомов.

По сравнению с молодыми испытуемыми больные среднего и старшего возраста имели более высокие титры антител. Больше всего их было выявлено в группе пациентов 60−85 лет.
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Как отмечено в исследовании, пожилые люди, как правило, подвержены большему риску тяжелых форм заболевания. Ученые делают вывод, что именно сильные иммунные реакции в этой группе инфицированных могут объяснить их принципиальную возможность противостоять патогену. При этом, как сказано в материалах препринта, именно нейтрализующие антитела показали высокую эффективность в процессе лечения и профилактики различных вирусных инфекций.

Плохой хороший иммунитет

Ученые также изучили, как уровень нейтрализующих антител в крови инфицированных соотносится с другими компонентами иммунной системы организма. Исследования показали, что их количество отрицательно коррелирует с уровнем лимфоцитов — клеток иммунной системы, которые распознают чужеродные антигены и формируют на них иммунный ответ. При этом титры нейтрализующих антител находились в положительной пропорции с C-реактивными белками — компонентами плазмы крови, которые играют защитную роль в организме и являются маркером воспалительных процессов.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада рассказал «Известиям», что хоть это и предварительные результаты, они очень важны для выяснения иммунологических особенностей патогенеза новой инфекции.

— Нам уже известно о «цитокиновом шторме», в котором участвуют иммунокомпетентные клетки пациента (клетки, способные специфически распознавать антиген и реагировать на него. — «Известия»). Это компонент клеточного иммунитета. А продукция специфических антител — элемент другой части иммунной системы: не клеточного, а гуморального звена (когда образуются вещества с защитными функциями), — рассказал эксперт. — И именно на связь различных ключевых показателей этих звеньев и проливает свет приведенное исследование.

Возможно, высокий уровень нейтрализующих антител позволяет части пожилых пациентов подавить воспаление и не умереть от выхода иммунной системы организма из-под контроля. Но это необходимо изучить более детально, подчеркивают ученые.

Маркер выживаемости

Высокие титры нейтрализующих антител у пациентов старше 60 лет могут быть специфическим маркером, который объясняет, почему одни люди преклонного возраста выживают, а другие нет, сообщила «Известиям» старший научный сотрудник Института ХВio ТюмГУ (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Мария Орлова.

Могу допустить, что в старшей возрастной категории, где очень высокая смертность, избирательно выживают именно те пациенты, у которых по каким-либо причинам аномально высокое количество антител.

 — В исследование включены только переболевшие люди, то есть те, кто успешно перенес заболевание благодаря эффективному иммунному ответу. Те же, кто имел более низкий уровень антител, могли умереть.

Чтобы подтвердить это предположение, ученым еще предстоит сравнить титры антител среди выживших и умерших возрастных пациентов. Врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала «Известиям», что необходимо исследовать тех, кто находится в более тяжелых группах заболеваемости. Например, людей, попавших в реанимацию.

Плазма старшего возраста

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В опубликованном препринте ученые из КНР предположили, что в дальнейшем полученные результаты будут применимы в клинической практике. Сведения о связи возраста и количества нейтрализующих антител могут помочь для создания эффективной вакцины против СOVID-19. Также ожидается, что полученные данные позволят более тщательно отбирать доноров плазмы и устанавливать оптимальный период времени, в рамках которого такая терапия будет наиболее эффективна.

Российские специалисты считают, что методика отбора пациентов с учетом возраста и уровня антител может быть перспективной, но пожилые доноры должны проходить особенно тщательные обследования, так как они находятся в группе риска.

— Есть специальные протоколы по допускам к донации плазмы, — подчеркнула Елена Белова. — И наличие хронических соматических заболеваний, которых с возрастом у людей становится достоверно больше, может быть одной из причин отвода доноров.

Сегодня есть ряд противопоказаний к переливанию крови, пояснил «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Они могут носить как временный характер (прием алкоголя, антибиотиков, нанесение татуировок и т. д.), так и постоянный (ВИЧ, гепатиты, неинфекционные хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, пищеварения, онкологические и психиатрические заболевания).

— Люди в возрасте подвержены неинфекционным заболеваниям в значительно большей степени, чем молодые, ведь наш организм имеет свойство изнашиваться, — подчеркнул эксперт.

Ученый отметил, что потенциал использования плазмы крови при лечении COVID-19 высокий.

Однако представители ВОЗ подчеркивают, что сама методика на сегодняшний день не подтвердила свою эффективность и безопасность соответствующими испытаниями. Пока она используется экспериментально.

Вопрос же донорства плазмы от пожилых людей должен быть исследован особенно тщательно. Ученые подчеркивают, что пока полученные данные опубликованы в статусе препринта, их нельзя использовать в клинической практике. Сами авторы работы также предупреждают о том, что требуются дальнейшие исследования уровня специфических антител у переболевших коронавирусной инфекцией людей различных возрастов.

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