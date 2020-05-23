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13:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Дети на отдыхе. Как будут организованы летние программы?

Вопросы детского отдыха летом 2020 года волнуют многих родителей. Сейчас еще действуют определенные ограничения, окончательные сроки которых до конца неизвестны.

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11012
11.05
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13.05
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10.05
86842
11.05
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Источник: РИА "Новости"

Летний отдых для детей традиционно ассоциируется с оздоровлением, лагерями и спортивными площадками. Естественно, дети там находятся длительное время и в довольно тесном взаимодействии. Сейчас же на фоне повышенного риска распространения коронавирусной инфекции такое положение дел нежелательно. Но и оставлять детей без отдыха нельзя. Поэтому вопросы организации детского отдыха в этом году особенно волнуют многих: от обычных родителей до тех, кто должен его организовывать.

О том, как планируется обеспечивать летнюю занятость и оздоровление московским детям, АиФ.ru рассказала депутат Московской городской Думы, член фракции «Единая Россия», член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти города Москвы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

АиФ.ru: Инна Юрьевна, подскажите, планируется ли организованный летний отдых для детей в этом году или его не будет?

Инна Святенко: На днях в Совете Федерации я провела заседание комитета по социальной политике. На повестке дня был актуальный для миллионов семей вопрос: летняя оздоровительная кампания 2020 года. Тема очень волнительная, учитывая, что дети уже продолжительное время находятся в домашних условиях, обучаются с использованием дистанционных технологий. Поэтому крайне важно, чтобы как можно больше детей были заняты делом, охвачены организованными формами летнего отдыха. Особенно это касается детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников.

— Какие решения приняты?

— Сейчас регионам, учитывая постоянно меняющуюся эпидемиологическую ситуацию, рекомендовано перенести начало летней оздоровительной кампании на 1 июля. Но субъекты с учетом ситуации могут самостоятельно принимать решение о начале летней кампании.

При этом в лагерях будут отменены родительские дни, а для детей и сотрудников организации предварительно будет проводиться тестирование на COVID-19.

— Кто сможет отдохнуть в лагере после того, как в регионах будут сняты ограничения?

— Буквально вчера заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что организация отдыха детей зависит от ситуации в регионе. По её словам, важно учитывать мнение Роспотребнадзора при организации детского отдыха, так как главным в этом случае остается безопасность и здоровье наших детей. Также она отметила, что в первую очередь необходимо организовать отдых для детей, которые особенно нуждаются в санаторно-курортном лечении.

— Как дети будут приезжать в лагерь?

— Передвижение планируется организовать, создав «зеленые коридоры» в аэропортах и на вокзалах, чтобы минимизировать контакты детей с посторонними во время поездки.

— А как пандемия скажется на организации летнего отдыха в Москве?

— Да, конечно, пандемия повлияла на летний отдых детей и не только в столице. Например, в Москве популярная городская программа летнего познавательного отдыха «Московская смена» для детей от 7 до 14 лет на июнь-июль была отменена. Конечно, остаётся надежда на август, но окончательное решение о проведении смен в августе будет принято позже.

— Почему июнь и июль неблагоприятны для детей? В столице мы видим спад заболеваемости.

— Дело в том, что Москва только-только выйдет из эпидемии. И в таких условиях проводить обучающие занятия для детей означало бы своими руками создавать очаги распространения коронавирусной инфекции.

— Планируется ли какая-либо альтернатива детскому лагерю?

— Да. Город оперативно проработал этот вопрос. Вместо обычных лагерей в Москве будут проводиться виртуальные онлайн-лагеря: «Киберлето-2020», «Город открытий». Программа, несмотря на непривычный формат, будет очень насыщенной.

Прием заявок уже открыт на портале mos.ru. Школьники в игровой форме познакомятся с перспективными профессиями и современными технологиями: компьютерной графикой и веб-дизайном. Вместе с преподавателями ребята онлайн смогут устраивать челленджи, флешмобы и развивать свои таланты, участвовать в мастер-классах в прямом эфире в интернете на любой вкус.

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