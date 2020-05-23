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12На линии фронта: будни московских врачей
8Отпуск после COVID-19
14:35 (мск), источник: Life.ru

Кажется, пахнет коронавирусом. Что делать, если пропало обоняние?

По словам отоларинголога, во время эпидемии на это стали жаловаться во много раз больше людей, чем раньше. Причём никакого насморка и вообще недомогания у них нет.

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Бессимптомный CoViD-19 — это и есть та самая причина, по которой врачи требуют, взывают, даже «заклинают» (да-да, один врач в интервью так и сказала) — носить маски. Многие раздражённо спрашивают, зачем это делать, «я же не болею». Будем надеяться, что и не заболеете, а только SARS-CoV-2 в вашем дыхании вполне может оказаться.

Однако на самом деле есть такой симптом, который может послужить сигналом «я же не болеющему». Отсутствие аромата кофе. Еды. Духов. То есть когда насморка никакого нет, но запахов не чувствуешь. Отоларинголог Алексей Кошелев в интервью Лайфу рассказал, что с началом эпидемии люди с такой жалобой стали приходить к нему на приём в ДЕСЯТКИ раз чаще.

Если ранее мы раз в месяц примерно такого пациента встречали или раз в два месяца, в первую очередь это волнует женщин — девушка или женщина приходит в парфюмерный магазин и не чувствует запахов, это её беспокоит, то сейчас я могу сказать, что я на неделе человек 5−10 таких могу встретить, у которых нет симптомов других.
Алексей Кошелев
отоларинголог
Новость
Британские медики: внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса

До коронавируса это интерпретировали как признак одной из двух проблем: воспалительный процесс или неврологическое заболевание. Стоит упомянуть, что аносмия (научное название потери обоняния) бывает при черепно-мозговых травмах, опухолях, болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Теперь же, если судить по наблюдениям доктора Кошелева, на одного такого пациента приходится ещё примерно тридцать каких-то других — подозрительных — случаев.

Как рассказали ранее в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, запахи перестают чувствовать около 60% заболевших коронавирусом. Аналогичные исследования провели во многих странах. Во Франции из 402 пациентов с CoViD-19 аносмию выявили у 86%, в Италии изучили две сотни случаев и нашли потерю обоняния у 64%, в США этот показатель составил 68% (исследование охватило более ста человек). А, к примеру, в Иране протестировали 60 человек и у 59 (!) из них оказалась полная или частичная «обонятельная дисфункция».

Но всё это именно заболевшие. То есть они почувствовали явное недомогание и отправились лечиться. Между тем, к примеру, британские отоларингологи в марте сообщали о стремительно растущем числе случаев, когда потеря обоняния для заражённого ковидом — единственный симптом.

Новость
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

В Лондонском королевском колледже разработали специальное мобильное приложение для сбора данных о симптомах CoViD-19. Его скачали 1,5 миллиона человек. По словам исследователей, из них примерно 50−70 тысяч жаловались на аносмию или потерю чувства вкуса. Теперь учёные считают, что просто «упустили» эту информацию из вида — не придали ей значения вовремя, потому что больше ни о каких изменениях в самочувствии эти люди не сообщали.

В Калифорнийском университете опросили 59 пациентов с подтверждённым коронавирусом — 68% сказали, что не чувствовали запахов. Учёные отметили, что никому из них госпитализация не требовалась. При этом получившийся показатель оказался вдвое выше, чем результат проведённого ранее аналогичного исследования в больницах. Из этого эпидемиологи сделали вывод, что аносмия даёт надежду на более лёгкое течение заболевания, то есть инфекция процветает в носоглотке, но не продвигается в лёгкие.

Но, пожалуй, самое интересное заявление авторов этой научной работы можно перевести так: при потере обоняния вероятность, что это CoViD, в десять раз выше, чем вероятность того, что это какая-то другая болезнь.

Почему обоняние пропадает при CoViD-19

Научно установлено, что коронавирус поражает центральную нервную систему, проникая в неё через обонятельные рецепторы. Кроме того, именно в эпителии выявлено больше всего особых белковых структур, за которые «цепляются» своими шипами коронавирусные частицы. Польские учёные также отметили, что в ходе эксперимента на мышах особенно много этих структур было в носах более старых животных. По мнению исследователей, это объясняет, почему болезнь чаще поражает пожилых людей.

Алексей Кошелев между тем не исключает, что потеря обоняния при CoViD-19 может быть как-то связана с воспалением в кровеносной системе.

Появилась информация, что вирус этот воздействует в том числе на сосуды, их проницаемость увеличивается или возникает тромбоз, наоборот, и это само собой может влиять также на питание нервных клеток соответственно, и если возник тромбоз, то ткань может умирать, может умирать ткань и слизистой оболочки, и нервная ткань, и самих рецепторов, и так далее.
Алексей Кошелев
Отоларинголог

То, что ВОЗ добавила отсутствие обоняния с список возможных симптомов CoViD-19 лишь в апреле — спустя месяцы после начала эпидемии, вызывает у медика крайнее возмущение.

В моём понимании отвратительно просто работает Всемирная организация здравоохранения. Мы до сих пор не знаем точно, сколько живёт этот вирус, прошло три-четыре месяца. Мало того что они не смогли вовремя сформулировать методы, чтобы предотвратить развитие инфекции, нет единого подхода в том, какие препараты можно употреблять, что из себя этот вирус на данный момент представляет, поэтому врачи применяют лекарства на своё усмотрение.
Алексей Кошелев
отоларинголог

Врач заявил, что при внезапном исчезновении запахов необходимо как можно скорее изолироваться и пройти обследование.

Всё зависит от социальной ответственности человека. Если возникла потеря обоняния, а других симптомов нет, то человек, который заботится о других, должен начать бить тревогу, сдавать тест на коронавирус, пытается ограничить общение с другими людьми. Если человек понимает, что он может заразить кого-то, и он идёт куда-то, на работу, общается с близкими, с пожилыми, с детьми — ну как это назвать?
Алексей Кошелев
отоларинголог

Отоларинголог подчеркнул, что нам остаётся только гадать, сколько заражённых коронавирусом прошли мимо нас сегодня в магазине. Более того, по его словам, мы даже не всегда можем достоверно знать, есть ли ковид у нас самих. Результаты теста на эту инфекцию он оценил так: если «да», то действительно да, а вот если «нет», то ещё не известно.

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Адель Романенкова

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