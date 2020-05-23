Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране

ТБИЛИСИ, 23 мая. /ТАСС/. Жители Грузии в ночь на субботу отметили отмену чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа, введенных
Самый длинный и жесткий в истории страны комендантский час длился 53 дня. Режим ЧП в Грузии был введен с 21 марта, а комендантский час — с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск) — с 31 марта. Они отменены с 23 мая.
Казалось, что в Тбилиси встречают Новый год. Призыв «Останься дома» в соцсетях сменился слоганом «Отпразднуй на улице». Торжественное шествие по улицам Тбилиси устроили и байкеры. «На Новый год нет такого шума. Все происходящее в городе нас приятно удивило», — сказал житель Тбилиси Торнике Ниникашвили, который встретил отмену ЧП с друзьями на проспекте Руставели.
«Значит, так: я написал желание на листке, сжег его, бросил в шампанское и выпил. Все правильно?» — пошутил на эту тему пользователь Facebook Гурам Мурадов в своем посте.
Режима больше нет
Несмотря на то, что с отмены ЧП и комендантского часа прошло уже несколько часов, на улицах Тбилиси и сейчас можно увидеть увеличенный поток автомобилей и множество людей. «Отныне я могу свободно передвигаться, и меня это очень радует.
Власти Грузии поблагодарили жителей за проявленное во время ограничений терпение. «Я горжусь тем, что грузинский народ проявил патриотизм и высокую сознательность во время таких, очень тяжелых, ограничений, действовавших в стране», — сказал заместитель директора Национального центра по контролю над заболеваниями общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе журналистам, подводя итоги двухмесячного режима ЧП.
Ограничения остались
Магазины и аптеки вернулись к прежнему графику работы. Власти Грузии разрешили выходить на улицу людям старше 70 лет, а также находиться в машинах более трех человек. Однако в стране
В стране
Вирус в Грузии
По последним данным, в Грузии выявлены 728 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину