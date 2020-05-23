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13:06 (мск), источник: ТАСС

Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране

Самый длинный и жесткий в истории страны комендантский час длился 53 дня.

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Источник: AFP 2020

ТБИЛИСИ, 23 мая. /ТАСС/. Жители Грузии в ночь на субботу отметили отмену чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа, введенных из-за пандемии коронавируса, хлопушками, фейерверками, гудками машин. Люди вышли на центральные улицы Тбилиси и поздравляли друг друга с вновь приобретенной свободой передвижения.

Самый длинный и жесткий в истории страны комендантский час длился 53 дня. Режим ЧП в Грузии был введен с 21 марта, а комендантский час — с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск) — с 31 марта. Они отменены с 23 мая.

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Казалось, что в Тбилиси встречают Новый год. Призыв «Останься дома» в соцсетях сменился слоганом «Отпразднуй на улице». Торжественное шествие по улицам Тбилиси устроили и байкеры. «На Новый год нет такого шума. Все происходящее в городе нас приятно удивило», — сказал житель Тбилиси Торнике Ниникашвили, который встретил отмену ЧП с друзьями на проспекте Руставели.

«Значит, так: я написал желание на листке, сжег его, бросил в шампанское и выпил. Все правильно?» — пошутил на эту тему пользователь Facebook Гурам Мурадов в своем посте.

Режима больше нет

Несмотря на то, что с отмены ЧП и комендантского часа прошло уже несколько часов, на улицах Тбилиси и сейчас можно увидеть увеличенный поток автомобилей и множество людей. «Отныне я могу свободно передвигаться, и меня это очень радует. Наконец-то убрали этот комендантский час», — сообщила корреспонденту ТАСС жительница Тбилиси.

Власти Грузии поблагодарили жителей за проявленное во время ограничений терпение. «Я горжусь тем, что грузинский народ проявил патриотизм и высокую сознательность во время таких, очень тяжелых, ограничений, действовавших в стране», — сказал заместитель директора Национального центра по контролю над заболеваниями общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе журналистам, подводя итоги двухмесячного режима ЧП.

Ограничения остались

Магазины и аптеки вернулись к прежнему графику работы. Власти Грузии разрешили выходить на улицу людям старше 70 лет, а также находиться в машинах более трех человек. Однако в стране по-прежнему действуют некоторые ограничения.

В частности, запрещено находиться в закрытых помещениях без масок, граждане также обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 м друг от друга. Действует запрет на собрания более 10 человек.

В стране по-прежнему не работает общественный транспорт, запрещены междугородные перевозки пассажиров, зонами строгого карантина остаются села Мушевани и Гета Болнисского муниципалитета и город Тетрицкаро (край Квемо Картли). Закрыты кафе, рестораны и бары, крупные торговые центры, магазины обуви и одежды, спортзалы, фитнес-центры и бассейны. Не работают ночные клубы, пункты обмена валюты, гостиницы и казино.

Вирус в Грузии

По последним данным, в Грузии выявлены 728 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. Выздоровели 509 заразившихся, на карантине находятся более 3,5 тыс. человек, в стационарах — 243, умерли 12 пациентов.

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