В Бельгии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

В настоящее время в реанимации находятся 259 пациентов, что на девять человек меньше, чем накануне.
Медики также сообщили, что за минувшие сутки в стране, завершающей третью неделю поэтапной отмены мер изоляции, зафиксированы 299 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала вспышки в Бельгии заболели 56 810 человек из числа протестированных.
В больницы поступили 34 заболевших, 32 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 25 смертей, всего с середины марта скончались 9 237 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжело больных пациентов и смертей.