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13:24 (мск), источник: РИА Новости

В Бельгии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, сокращается в Бельгии на 5% в день, сообщили в субботу в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 229 441+107 802
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось338 480+5 157
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
10.0523.05
Выздоровело2 068 174+106 888
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
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Источник: AFP 2020

В настоящее время в реанимации находятся 259 пациентов, что на девять человек меньше, чем накануне.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Медики также сообщили, что за минувшие сутки в стране, завершающей третью неделю поэтапной отмены мер изоляции, зафиксированы 299 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала вспышки в Бельгии заболели 56 810 человек из числа протестированных.

В больницы поступили 34 заболевших, 32 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 25 смертей, всего с середины марта скончались 9 237 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжело больных пациентов и смертей.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 23.05
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