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13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии вино «превратят» в санитайзер

Идея понравилась не всем.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 23.05
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Источник: AP 2020
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Итальянский фермерский союз Confagricoltura предложил перерабатывать скопившееся на складах вино в санитайзеры, сообщает Euronews.

С соответствующим предложением фермеры обратились к властям страны. Планируется, что вино будут дистиллировать и превращать в спиртовое сырье. Такой ход позволит хоть немного компенсировать падение спроса на вина из-за закрытия ресторанов и баров во время пандемии.

Сомелье и некоторые производители вин протестуют против этой затеи. Они объясняют: органические винодельни производят высококачественный продукт, который «просто кощунственно» использовать подобным образом. Они просят власти страны вместо этого оказать отрасли финансовую поддержку.

Анна Лысенко

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