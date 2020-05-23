13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии вино «превратят» в санитайзер
Идея понравилась не всем.
Итальянский фермерский союз Confagricoltura предложил перерабатывать скопившееся на складах вино в санитайзеры, сообщает Euronews.
С соответствующим предложением фермеры обратились к властям страны. Планируется, что вино будут дистиллировать и превращать в спиртовое сырье. Такой ход позволит хоть немного компенсировать падение спроса на вина
Сомелье и некоторые производители вин протестуют против этой затеи. Они объясняют: органические винодельни производят высококачественный продукт, который «просто кощунственно» использовать подобным образом. Они просят власти страны вместо этого оказать отрасли финансовую поддержку.
Анна Лысенко