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14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

Генеральный директор американской компании SpaceХ Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусной инфекции в США. Соответствующее заявление инженер и предприниматель сделал в интервью Bloomberg Businessweek.

Коронавирус COVID-19
14:35 (мск)Кажется, пахнет коронавирусом. Что делать, если пропало обоняние?
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 235 452+106 960
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось338 612+5 123
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
10.0523.05
Выздоровело2 072 768+106 633
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
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Источник: AP 2020

«Я считаю, что статистика стала ненадежной, когда в ней начали учитывать тех, кому COVID-19 не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID-19. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID-19, около сотни. По сути — что угодно», — сказал бизнесмен.

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Маск заверил, что на заводах SpaceХ в США, где во время пандемии трудятся восемь тысяч человек, нет серьезных случаев заболевания COVID-19.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, к утру 23 мая наиболее пострадавшей от коронавируса SARS-CoV-2 страной являются США с около 1,6 миллиона зараженных.

Ранее в том же месяце пресс-служба Минздрава России заявила, что в официальную статистику по коронавирусу в России входят только пациенты, чей диагноз подтвержден лабораторно.

В марте BuzzFeed написало, что Маск разослал сотрудникам письмо, в котором говорится, что COVID-19 не входит даже в первую сотню списка главных угроз здоровью граждан США, а риск умереть от этой инфекции ниже, чем погибнуть в автоаварии по дороге домой.

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