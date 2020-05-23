14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Московском зоопарке умер «крокодил Гитлера»
Он дожил до очень преклонного возраста.
В столичном зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн, который якобы принадлежал самому Гитлеру.
Как сообщает зоопарк, животное умерло от старости. Ему было 84 года, что считается для аллигаторов очень почтенным возрастом. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида составляет 30−50 лет.
Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Оттуда он был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда исчез после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Спустя три года его нашли британские солдаты и передали СССР. В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву. Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера.
В московском зоопарке аллигатор прожил 74 года.
«Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему
Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.
Анна Лысенко