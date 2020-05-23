14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский скрипач озвучил старые видеоигры (видео)
Отличные каверы.
Популярный японский скрипач Тэппэи Окада породил целую волну ностальгии в соцсетях, сыграв музыку из
Окада не просто повторил композиции из Super Mario, The Legend of Zelda или других игр консоли Super Nintendo. Он сделал это в режиме перформанса, подстраиваясь под игру на приставке своей подруги и выступив в роли своеобразного тапера.
Скрипач смог воссоздать не только фоновую музыку, но и всевозможные звуковые эффекты, например, звон монеток или звук того, как динозаврик Йоши появляется из яйца.
Анна Лысенко