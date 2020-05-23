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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Курица в Индии стала нести яйца с зелеными желтками (видео)

Фотографии куриных яиц с темно-зелеными желтками озадачили пользователей соцсетей. Сперва их посчитали обычным фотошопом, но затем журналисты провели расследование и обнаружили источник снимков, сообщает Odditycentral.

Как оказалось, фотографии сделал хозяин птицефермы в индийском Малаппураме по имени Ак Шихабудин.

Мужчина рассказал, что 9 месяцев назад одна из его кур начала нести яйца с необычными желтками. Вся семья была озадачена, но курица не болела, а яйца на вкус ничем не отличались от обычных.

Тогда фермер решил вырастить из странных яиц цыплят. Когда шестеро птенцов подросли, некоторые стали откладывать яйца с такими же зелеными желтками.

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О резонансной истории услышали ветеринары и ученые из Керальского университета. Они предположили, что причиной необычного цвета желтков может оказаться корм для животных. Однако фермер в этом сомневается, ведь другие его куры несут обычные яйца.

Сейчас Ак Шихабудин с нетерпением ждет результатов анализов из лаборатории.

Анна Лысенко

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