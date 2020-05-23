16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под Стеной Плача обнаружили тайные комнаты (фото, видео)
Им две тысячи лет.
Археологи обнаружили несколько подземных камер у Стены Плача в Иерусалиме, сообщает Times of Israel.
Подземный комплекс «прятался» под белым мозаичным полом византийской постройки возрастом 1,4 тыс. лет. Три комнаты на двух уровнях, соединенные лестницами, использовались до римской осады города в 70 году нашей эры, однако их назначение ученым пока не понятно.
«Это уникальная находка. Подземные помещения рядом со Стеной Плача обнаружены впервые», — говорится в заявлении Управления древностей Израиля.
2 тысячи лет назад в Иерусалиме, как и в наши дни, было принято строить из известняка. Поэтому не совсем понятно, для чего было вырезать большие помещения в твердой скальной породе под землей, говорят археологи.
Возможно, помещения использовали как убежища или даже кладовые.
Анна Лысенко