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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под Стеной Плача обнаружили тайные комнаты (фото, видео)

Им две тысячи лет.

Источник: Israel Antiquities Authority

Археологи обнаружили несколько подземных камер у Стены Плача в Иерусалиме, сообщает Times of Israel.

Подземный комплекс «прятался» под белым мозаичным полом византийской постройки возрастом 1,4 тыс. лет. Три комнаты на двух уровнях, соединенные лестницами, использовались до римской осады города в 70 году нашей эры, однако их назначение ученым пока не понятно.

Источник: Israel Antiquities Authority

«Это уникальная находка. Подземные помещения рядом со Стеной Плача обнаружены впервые», — говорится в заявлении Управления древностей Израиля.

2 тысячи лет назад в Иерусалиме, как и в наши дни, было принято строить из известняка. Поэтому не совсем понятно, для чего было вырезать большие помещения в твердой скальной породе под землей, говорят археологи.

Возможно, помещения использовали как убежища или даже кладовые.

Источник: Israel Antiquities Authority

Анна Лысенко

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