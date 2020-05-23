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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Самары поддержали флешмобом медсестру «в купальнике»

Они решили испытать на себе, что чувствует человек, надевший защитный костюм.

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Россияне из Самары надели защитные костюмы поверх купальников и сфотографировались на фоне пляжа, в своих дворах и магазинах.

Так жители города решили поддержать медсестру инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы. Девушка пришла на работу в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник.

То, что в защитных костюмах очень жарко, испытали на себе многие медработники. Однако в региональном Минздраве изобретательность девушки не оценили. В ведомстве сообщили, что сотрудница лечебного учреждения нарушила требования к медицинской одежде. К ней применили «дисциплинарное взыскание в виде замечания».

Позже в Минздраве все же поддержали сотрудницу. С ней также лично встречался губернатор Алексей Дюмин и поблагодарил ее за работу в это сложное время.

Жители Самары запустили в соцсетях флешмоб, чтобы испытать на себе, что чувствует человек, надевший защитный костюм.

«Буквально за две минуты всё вспотело, как будто в сауне, дышать невозможно, лицо давит, очки тесные. Я не представляю, как врачи работают в этом долгие часы», — написала одна из участниц флешмоба.

Анна Лысенко

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