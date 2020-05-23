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18:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский инфекционист усомнился в выводах об иммунитете к коронавирусу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что пока что рано говорить об иммунитете к коронавирусу. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
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Скончалось3 388+139
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Выздоровело107 936+8 111
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Инфицировано5 252 452+92 778
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11.05
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Скончалось339 026+3 608
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Выздоровело2 081 303+95 647
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Источник: AFP 2020

Инфекционист отметил, что исследования по оценке иммунного статуса людей и изучения коллективного популяционного иммунитета находятся только на начальном этапе: «Поэтому абсолютно рано и некорректно говорить о том, что что-то они выявили у того числа людей, которых они обследовали».

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«Пока процент невысокий наличия антител, но нужно сопоставлять данные: болели ли эти люди или не болели, были ли у них симптомы или не было. То есть очень важные факторы. Плюс нужно сопоставлять с данными молекулярно-биологического исследования, которое должно проводиться у таких людей», — сказал Викулов. Он добавил, что «поспешно и рано обсуждать», пока не получены достаточные объемы средств данных.

Ранее глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что по результатам выборочного обследования 50 тысяч человек, иммунитет к коронавирусу имеют около 12,5 процента москвичей.

В Москве за минувшие сутки выявлено 3190 новых случаев заражения коронавирусом, всего в столице зарегистрировано 161 397 заражений. Общее число случаев заражения в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

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