23 мая, источник: РИА Новости
Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение
ГРОЗНЫЙ, 23 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением
На ролике, опубликованном Telegram, демонстрируется видео из Грозного, за кадром звучит обращение Кадырова на чеченском языке.
Я поздравляю вас с праздником разговения Ид
аль-Фитр.Это было непростое время для всех из-запандемии, многие были напуганы, и это понятно. Хочу сказать, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, и родившихся за эти четыре месяца тоже больше.
По его словам, это стало возможным благодаря тому, что жители республики соблюдали все установленные меры карантина.
Кадыров также пожелал мира и согласия народу.
«Пусть милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны! Да здравствует мой любимый чеченский народ», — заключил глава Чечни.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Кадыров находится на лечении в одной из столичных больниц. В СМИ также появилась информация о его заражении коронавирусом. Однако глава оперативного штаба Магомед Даудов опроверг эти сообщения.