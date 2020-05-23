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23 мая, источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение

ГРОЗНЫЙ, 23 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама.

Источник: РИА Новости

На ролике, опубликованном Telegram, демонстрируется видео из Грозного, за кадром звучит обращение Кадырова на чеченском языке.

Я поздравляю вас с праздником разговения Ид аль-Фитр. Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно. Хочу сказать, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, и родившихся за эти четыре месяца тоже больше.
Рамзан Кадыров
глава Чечни

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что жители республики соблюдали все установленные меры карантина.

Кадыров также пожелал мира и согласия народу.

«Пусть милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны! Да здравствует мой любимый чеченский народ», — заключил глава Чечни.

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Ранее источник РИА Новости сообщил, что Кадыров находится на лечении в одной из столичных больниц. В СМИ также появилась информация о его заражении коронавирусом. Однако глава оперативного штаба Магомед Даудов опроверг эти сообщения.

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