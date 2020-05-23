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23 мая, источник: Lenta.Ru

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна.

Коронавирус COVID-19
23 маяВ Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
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13.05
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15.05
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18.05
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19.05
9263
20.05
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21.05
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22.05
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23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
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94
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13.05
96
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Выздоровело107 936+8 111
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11.05
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12.05
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13.05
4491
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16.05
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17.05
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10.0523.05
Инфицировано5 271 047+101 143
10.05
86842
11.05
78020
12.05
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13.05
71982
14.05
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16.05
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17.05
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18.05
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19.05
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21.05
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22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось340 196+4 203
10.05
4401
11.05
3404
12.05
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Выздоровело2 087 336+96 214
10.05
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13.05
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Источник: РИА "Новости"

По их мнению, мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года. При этом в США болезнь победят к концу сентября.

Эксперты использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).

Специалисты предупреждают, что их прогнозы могут быть неточными, поэтому не следует принимать поспешных решений о смягчении карантинных мер по всему миру.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на каких-либо прогнозах, опасен тем, что может ослабить нашу дисциплину и самоконтроль, что приведет к резкому росту числа зараженных», — заявили исследователи.

Ранее сингапурские ученые, которые предсказывали окончание эпидемии коронавируса в России в период с июня по сентябрь 2020 года, отказались от своих прогнозов.

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