Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

По их мнению, мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года. При этом в США болезнь победят к концу сентября.
Эксперты использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).
Специалисты предупреждают, что их прогнозы могут быть неточными, поэтому не следует принимать поспешных решений о смягчении карантинных мер по всему миру.
Ранее сингапурские ученые, которые предсказывали окончание эпидемии коронавируса в России в период с июня по сентябрь 2020 года, отказались от своих прогнозов.