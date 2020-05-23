Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
На Индию и Бангладеш обрушился суперураган (фото)Порывы ветра достигали 265 км/ч
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
14От войны до войны
22:36 (мск), источник: Вести.Ru

Минобороны скорректировало данные по заболевшим в армии

Минобороны РФ скорректировало статистику по COVID-положительным военным и невоенным специалистам. Всего в рядах Вооруженных сил заболели 2597 человек.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:06 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 270 244+100 340
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось340 116+4 123
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
10.0523.05
Выздоровело2 087 326+96 204
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
Идёт загрузка
Источник: Reuters

У большинства из них коронавирус протекает бессимптомно. Все кадеты вылечились. всего выздоровевших — 3232 человека.

15 мая министр обороны Сергей Шойгу на совещании под руководством президента Владимира Путина заявил, что число заболевших новым коронавирусом снижается.

Эта положительная тенденция продолжает сохраняться.

Россия пока на втором месте по заболеваемости коронавирусом. Однако Бразилия может уже завтра сместить ее на 3 строчку антирейтинга.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 23.05
 Врач рассказал, когда зараженный COVID-19 наименее опасен для окружающих
После похудения на 200 килограммов женщина сорвалась и попала в реанимацию
Коронавирус COVID-19
В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая
Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью
В России выявили еще 8 894 случая COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 23 мая
Что известно об инциденте в отделении Альфа-банка в Москве
В Москве умер «крокодил Гитлера»
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Жители Самары поддержали флешмобом медсестру «в купальнике»
Под Стеной Плача обнаружили тайные комнаты (фото, видео)
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории
Здоровье
Когда и почему ошибаются врачи? Опытный и заслуженный хирург объясняет, как человеческий фактор вмешивается в операции.
Hi-Tech
Все дело в цене. Необычные находки на AliExpress Полезно и недорого.
Горячие темы на Авто
Самая главная тема 165
Ребята, нужна помощь 156
Наши медсёстры самые медсёстерные сёстры в мире 124
ни девок,ни пива,ни ПЯТНИЦЫ... 119
Кино
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века» Актриса показала кадры в образе своей героини из нового сериала
Новости партнеров
Президент назвал главный итог режима самоизоляции в России
Президент поручил списать малому бизнесу налоги за 2 квартал – жми
Путин: новые кредитные условия для бизнеса сохранят зарплаты рабочих - жми
Самозанятым в полном размере вернут налог за 2019 год – президент
Популярные темы на «Детях»
Нечем оплачивать учебу дочери.Скандалы.Я недомать. 1213
"Нет никакого коронавируса, это все политические игры и вообще нас всех чипируют" 376
Хозяйки большого дома! 198
можно ли просить скидку (учеба) 91
Леди
Алла Пугачева в узких джинсах устроила дефиле для мужа Примадонна пококетничала с супругом на камеру.
Новости партнеров
Соцработники получат надбавки к зарплате от 10 до 60 тыс. руб. – президент
Президент назвал главный итог режима самоизоляции в России
Президент отменил требование о правах на маткапитал для доплат
Президент: соцработники получат выплаты до 60 тыс. руб. в месяц – жми
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь