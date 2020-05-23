22:36 (мск), источник: Вести.Ru
Минобороны скорректировало данные по заболевшим в армии
Минобороны РФ скорректировало статистику по
У большинства из них коронавирус протекает бессимптомно. Все кадеты вылечились. всего выздоровевших — 3232 человека.
15 мая министр обороны Сергей Шойгу на совещании под руководством президента Владимира Путина заявил, что число заболевших новым коронавирусом снижается.
Россия пока на втором месте по заболеваемости коронавирусом. Однако Бразилия может уже завтра сместить ее на 3 строчку антирейтинга.