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02:34 (мск), источник: Life.ru

Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов

На первом месте по числу инфицированных остаются США.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 271 047+101 143
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось340 196+4 203
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
10.0523.05
Выздоровело2 087 336+96 214
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
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Источник: Reuters

За минувшие сутки на планете выявлено почти сто тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их данным, за день зарегистрировано 109 536 пациентов с CoViD-19, скончалось 5663 инфицированных.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения данным вирусом составляет 5 103 006 человек, количество летальных исходов — 333 401.
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Как сообщает ВОЗ, за все время пандемии большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 282 488. В Европе выявлено 1 987 657 человек с CoViD-19. Третье место в этом списке занимают страны Восточного Средиземноморья, там заболело 402 919 человек.

По-прежнему больше всего заразившихся коронавирусом выявлено в США — 1 547 973 человека. В десятке также Россия (335 882), Бразилия (310 087), Великобритания (254 199), Испания (234 824), Италия (228 658), Германия (177 850), Турция (154 500), Франция (141 949) и Иран (131 652).

Напомним, на территории РФ за минувшие сутки коронавирус выявили у 9434 человек. За весь период выздоровело 107 936 пациентов, летальных исходов — 3388.

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