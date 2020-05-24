02:34 (мск), источник: Life.ru
Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов
На первом месте по числу инфицированных остаются США.
За минувшие сутки на планете выявлено почти сто тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По их данным, за день зарегистрировано 109 536 пациентов с CoViD-19, скончалось 5663 инфицированных.
Как сообщает ВОЗ, за все время пандемии большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 282 488. В Европе выявлено 1 987 657 человек с CoViD-19. Третье место в этом списке занимают страны Восточного Средиземноморья, там заболело 402 919 человек.
Напомним, на территории РФ за минувшие сутки коронавирус выявили у 9434 человек. За весь период выздоровело 107 936 пациентов, летальных исходов — 3388.