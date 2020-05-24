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08:34 (мск), источник: Известия

В темнице больной: латиноамериканские тюрьмы стали рассадником COVID-19

В некоторых странах региона пенитенциарные учреждения переполнены более чем на 300%

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 24.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 310 362+99 190
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось342 097+3 914
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
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5390
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5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
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4789
22.05
4844
23.05
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10.0523.05
Выздоровело2 112 185+55 535
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
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19.05
56355
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207557
22.05
51642
23.05
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Источник: Reuters

В тюрьмах Латинской Америки прошла волна бунтов из-за отсутствия мер безопасности в условиях пандемии. ООН призвала страны обеспечить защиту заключенных, однако проблема остается нерешенной. Как заявили «Известиям» в правозащитной организации Аргентины, мятеж существенно не изменил ситуацию, однако из 14 тыс. заключенных 2 тыс. уже отправили на домашний арест. На амнистию для людей с хроническими заболеваниями идут далеко не все государства региона, в Сальвадоре вовсе запирают их на карантин, смешивая бандитов разных группировок, что может привести к настоящей резне.

Официальный представитель Совета по правам человека ООН заявила «Известиям», что COVID-19 не создал, а лишь вскрыл проблемы системы.

Мятежный просит воли

С приходом COVID-19 в Латинскую Америку кризис охватил и пенитенциарные учреждения, многие из которых переполнены почти на 300%, согласно статистике Международного центра тюремных исследований.

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Из-за отсутствия условий для борьбы с пандемией заключенные Аргентины, Венесуэлы, Бразилии учинили бунты. 1 мая в венесуэльской тюрьме Лос-Льянос в результате мятежа погибли 47 заключенных, 68 получили ранения.

По данным следствия, недовольство арестантов было вызвано тем, что из-за эпидемии их родственникам запретили приносить еду. Между тем в бразильской тюрьме Сан-Паулу рацион заключенных полностью зависит от того, что передают члены их семей. Вскоре директору и пяти сотрудникам Лос-Льянос были выдвинуты обвинения.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала начать расследование по поводу беспорядков. Однако до сих пор это не возымело успеха. 21 мая Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) вновь обратилась к Венесуэле с похожей просьбой.

Источник: Reuters

— Ситуация в тюрьмах в целом во время пандемии вызывает серьезную обеспокоенность у нашего офиса, верховный комиссар настоятельно призвал правительства оперативно работать над сокращением числа заключенных, — заявила «Известиям» официальный представитель Совета по правам человека ООН Элизабет Троссель.

Она также отметила, что особое внимание уделялось вопросу о переводе на домашний арест беременных, несовершеннолетних заключенных и людей с инвалидностью.

23 марта в результате беспорядков в тюрьме Ла Модель в Боготе погибли 23 человека и по меньшей мере 90 получили ранения. В этом пенитенциарном центре было обнаружено более 70 случаев заражения коронавирусом, трое погибли.
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— Здесь мы спим друг на друге, — сказал арестант одной из колумбийских тюрем местному журналисту.

Еще в начале мая там насчитывалось более 800 случаев инфекции на 1750 обитателей. При этом заключенные живут по 10 человек в помещении площадью в три квадратных метра.

По последним подсчетам, в тюрьмах Гондураса, рассчитанных на чуть более 10 тыс. заключенных, проживает почти 22 тыс. человек. В «Эсперанса» (в переводе с испанского «Надежда») заключенные не располагают базовыми средствами гигиены.

Источник: Reuters

Как отметили в The Washington Post, некоторые тюрьмы в Бразилии, Перу и Боливии переполнены более чем на 300%. В Колумбии и Перу власти объявили амнистии, в Бразилии людей старше 60 лет перевели под домашний арест, но в других государствах ситуация еще больше обострилась.

Бродячие муравьи в масках

Сальвадор считается одним из самых преступных государств в мире. В 2015 году уровень убийств в стране составил 104 на каждые 100 тыс. человек. Именно там зародилась наиболее быстрорастущая уличная банда Центральной и Северной Америки MS-13, или «бригада сальвадорских бродячих муравьев». Тюрьмы этого государства забиты до отказа.

По данным El Periodico, уровень переполненности мест лишения свободы Сальвадора составляет 348,2%.

Сотрудники вынуждены носить балаклавы, чтобы их лица не остались в памяти у преступников, готовых пойти на все ради мести.

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По данным властей, в конце апреля из-за отсутствия мер по сдерживанию эпидемии в колониях преступники отдали команды тем, кто находится на свободе. В итоге — в Сальвадоре зафиксировали рекордное количество убийств с момента прихода к власти Найи Букеле. И за это он «отомстил» всем без исключения арестантам. Исторически банды Сальвадора рассаживали в камеры по группировкам, но 24 апреля президент объявил об отмене этого правила.

— Если бы мне сказали полгода назад, что в одной переполненной камере будут спать враги всей жизни, я бы не поверил. Я сомневаюсь, что есть гарантии того, что не случится резня, которая удивит международную прессу количеством смертей за одну ночь, — заявил в интервью для El Periodico вышедший на пенсию член банды MS-13.

Кроме того, лидер страны Найи Букеле разрешил сотрудникам применять к заключенным силу.

На следующий день фото посаженных вплотную (несмотря на опасность заражения) в одном белье и масках заключенных тюрем Сальвадора взорвали международную прессу.

— Правительство не только не прислушалось к рекомендациям международных органов по правам человека, но даже криминализировало их, — заявил «Известиям» представитель Института по правам человека в Сальвадоре (IDHUCA) Арнау Бауленаса.

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Эксперт отметил: власти считают, якобы у банд есть союзники в международных правозащитных организациях, что свидетельствует о неуважении к этим институтам и их работе.

— Вскоре может случиться так, что из-за переполненности и изоляции здоровье людей ухудшится, как следствие, можно ожидать высокую смертность, — добавил собеседник.

Речи об амнистиях в этом государстве по логичным причинам не идет, но не наладились и меры по предотвращению инфекции. Никто не знает, во что это может вылиться для обычного населения, когда посещения вновь станут доступными. На момент 22 мая в Сальвадоре подтвердили 1640 заражений, а в графе «новые случаи» красуется «+0».

Вирус на рану

Аргентина пошла на некоторые послабления после мятежа, который случился 24 апреля. Заключенные выбрались утром на крышу здания с подожженными матрасами по той же причине — плохие условия для предотвращения распространения COVID-19. В результате пострадали 11 сотрудников исправительного учреждения. Однако это не помешало властям начать переговоры и в итоге перевести под домашний арест некоторых арестантов.

Источник: AFP 2020

— Данные о многих тюрьмах недоступны, но на федеральном уровне после объявления ЧС в области здравоохранения число заключенных сократилось примерно на 2 тыс., с 14 до 12 тыс., — заявил «Известиям» пресс-секретарь Национальной прокуратуры по надзору за пенитенциарными учреждениями Аргентины (PPN) Кристиан Тести.

При этом собеседник отметил, что мятеж существенно не изменил ситуацию, ведь по-прежнему не гарантируется социальное дистанцирование.
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Единственной мерой, принятой государством, была замена тюремных сроков домашним арестом. И даже это стало скорее поводом к политическому расколу. Правый сенатор Фелиситас Беккар Варела обвинила правительство в желании осуществить «стратегический план», предусматривающий присутствие заключенных на улицах для экспроприации капитала и национализации компаний.

— Ключевой вывод из ситуации, сложившейся в тюрьмах Латинской Америки, заключается в том, что до пандемии там все было крайне плачевно, но COVID-19 превратил их в бомбу замедленного действия, — отметила в беседе с «Известиями» Элизабет Троссель.

Она также добавила, что недавно глава южноамериканского офиса Совета по правам человека ООН провела совместную сессию с Межамериканской комиссией по правам человека. Участники подчеркнули, что сейчас на карту поставлены жизни не только заключенных, но и тюремного персонала, их семей, а также успех всего общества перед лицом пандемии.

Мария Васильева

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 24.05
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