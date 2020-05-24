В темнице больной: латиноамериканские тюрьмы стали рассадником COVID-19

В тюрьмах Латинской Америки прошла волна бунтов
С приходом COVID-19 в Латинскую Америку кризис охватил и пенитенциарные учреждения, многие из которых переполнены почти на 300%, согласно статистике Международного центра тюремных исследований.
По данным следствия, недовольство арестантов было вызвано тем, что
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала начать расследование по поводу беспорядков. Однако до сих пор это не возымело успеха. 21 мая Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) вновь обратилась к Венесуэле с похожей просьбой.
— Ситуация в тюрьмах в целом во время пандемии вызывает серьезную обеспокоенность у нашего офиса, верховный комиссар настоятельно призвал правительства оперативно работать над сокращением числа заключенных, — заявила «Известиям» официальный представитель Совета по правам человека ООН Элизабет Троссель.
Она также отметила, что особое внимание уделялось вопросу о переводе на домашний арест беременных, несовершеннолетних заключенных и людей с инвалидностью.
— Здесь мы спим друг на друге, — сказал арестант одной из колумбийских тюрем местному журналисту.
Еще в начале мая там насчитывалось более 800 случаев инфекции на 1750 обитателей. При этом заключенные живут по 10 человек в помещении площадью в три квадратных метра.
По последним подсчетам, в тюрьмах Гондураса, рассчитанных на чуть более 10 тыс. заключенных, проживает почти 22 тыс. человек. В «Эсперанса» (в переводе с испанского «Надежда») заключенные не располагают базовыми средствами гигиены.
Как отметили в The Washington Post, некоторые тюрьмы в Бразилии, Перу и Боливии переполнены более чем на 300%. В Колумбии и Перу власти объявили амнистии, в Бразилии людей старше 60 лет перевели под домашний арест, но в других государствах ситуация еще больше обострилась.
Сальвадор считается одним из самых преступных государств в мире. В 2015 году уровень убийств в стране составил 104 на каждые 100 тыс. человек. Именно там зародилась наиболее быстрорастущая уличная банда Центральной и Северной Америки MS-13, или «бригада сальвадорских бродячих муравьев». Тюрьмы этого государства забиты до отказа.
Сотрудники вынуждены носить балаклавы, чтобы их лица не остались в памяти у преступников, готовых пойти на все ради мести.
По данным властей, в конце апреля
— Если бы мне сказали полгода назад, что в одной переполненной камере будут спать враги всей жизни, я бы не поверил. Я сомневаюсь, что есть гарантии того, что не случится резня, которая удивит международную прессу количеством смертей за одну ночь, — заявил в интервью для El Periodico вышедший на пенсию член банды MS-13.
На следующий день фото посаженных вплотную (несмотря на опасность заражения) в одном белье и масках заключенных тюрем Сальвадора взорвали международную прессу.
— Правительство не только не прислушалось к рекомендациям международных органов по правам человека, но даже криминализировало их, — заявил «Известиям» представитель Института по правам человека в Сальвадоре (IDHUCA) Арнау Бауленаса.
Эксперт отметил: власти считают, якобы у банд есть союзники в международных правозащитных организациях, что свидетельствует о неуважении к этим институтам и их работе.
— Вскоре может случиться так, что
Речи об амнистиях в этом государстве по логичным причинам не идет, но не наладились и меры по предотвращению инфекции. Никто не знает, во что это может вылиться для обычного населения, когда посещения вновь станут доступными. На момент 22 мая в Сальвадоре подтвердили 1640 заражений, а в графе «новые случаи» красуется «+0».
Аргентина пошла на некоторые послабления после мятежа, который случился 24 апреля. Заключенные выбрались утром на крышу здания с подожженными матрасами по той же причине — плохие условия для предотвращения распространения COVID-19. В результате пострадали 11 сотрудников исправительного учреждения. Однако это не помешало властям начать переговоры и в итоге перевести под домашний арест некоторых арестантов.
— Данные о многих тюрьмах недоступны, но на федеральном уровне после объявления ЧС в области здравоохранения число заключенных сократилось примерно на 2 тыс., с 14 до 12 тыс., — заявил «Известиям»
Единственной мерой, принятой государством, была замена тюремных сроков домашним арестом. И даже это стало скорее поводом к политическому расколу. Правый сенатор Фелиситас Беккар Варела обвинила правительство в желании осуществить «стратегический план», предусматривающий присутствие заключенных на улицах для экспроприации капитала и национализации компаний.
— Ключевой вывод из ситуации, сложившейся в тюрьмах Латинской Америки, заключается в том, что до пандемии там все было крайне плачевно, но COVID-19 превратил их в бомбу замедленного действия, — отметила в беседе с «Известиями» Элизабет Троссель.
Она также добавила, что недавно глава южноамериканского офиса Совета по правам человека ООН провела совместную сессию с Межамериканской комиссией по правам человека. Участники подчеркнули, что сейчас на карту поставлены жизни не только заключенных, но и тюремного персонала, их семей, а также успех всего общества перед лицом пандемии.
Мария Васильева