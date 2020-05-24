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03:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме COVID-19

Депутат Госдумы, соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса в эфире телеканала НТВ.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
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Скончалось3 388+139
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Выздоровело107 936+8 111
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Инфицировано5 271 047+101 143
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Скончалось340 196+4 203
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Выздоровело2 087 336+96 214
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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, она находилась в нервозном состоянии. «Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни», — сказала Пушкина.

Также парламентарий предупредила, что у пациентов с COVID-19 может появиться конъюнктивит.
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18 мая телеведущая рассказала об острой боли от уколов противотромбозного препарата в живот при лечении COVID-19. Она подчеркнула, что образование тромбозов считается еще одним осложнением при коронавирусе, который, в свою очередь, может оказывать влияние на дыхательные функции организма и обоняние.

О заражении Пушкиной коронавирусом стало известно 13 мая. В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что коронавирусом заразились пять депутатов. 25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»).

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