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06:42 (мск), источник: Интерфакс

За сутки в материковом Китае выявлено три активных случая заражения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Также выявлено 36 бессимптомных больных.

Коронавирус COVID-19
07:43 (мск)The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 24.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
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15.05
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9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
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88
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94
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107
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96
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119
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18.05
91
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22.05
150
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10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
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17.05
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7289
22.05
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8111
10.0523.05
Инфицировано5 310 362+99 190
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
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84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
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21.05
99565
22.05
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23.05
107500
10.0523.05
Скончалось342 097+3 914
10.05
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11.05
3404
12.05
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5390
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Выздоровело2 112 185+55 535
10.05
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Источник: Reuters

В материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 36 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Два прибывших из-за рубежа человека с симптомами COVID-19 были выявлены в Шанхае и провинции Гуандун, один внутренний случай заболевания — в провинции Цзилинь.

Из 36 бессимптомных случаев четыре «импортированы», 371 бессимптомный носитель коронавируса находятся под наблюдением медиков.

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Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее в Китае не было выявлено ни одного нового случая активного заражения, сообщалось о 28 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 974 активных случая заражения, из них 1 тыс. 713 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 79 человек, состояние девятерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждены 1 тыс. 551 случай заболевания: в Гонконге — 1 тыс. 65 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 45, на Тайване — 441 (семь случаев смерти).

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