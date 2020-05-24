За сутки в материковом Китае выявлено три активных случая заражения

В материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 36 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Из 36 бессимптомных случаев четыре «импортированы», 371 бессимптомный носитель коронавируса находятся под наблюдением медиков.
Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.
Сутками ранее в Китае не было выявлено ни одного нового случая активного заражения, сообщалось о 28 бессимптомных больных.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 974 активных случая заражения, из них 1 тыс. 713 ввезенных
В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 79 человек, состояние девятерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.
На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждены 1 тыс. 551 случай заболевания: в Гонконге — 1 тыс. 65 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 45, на Тайване — 441 (семь случаев смерти).