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05:03 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москва и Подмосковье единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших 1−2 недель, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 271 047+101 143
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось340 196+4 203
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
10.0523.05
Выздоровело2 087 336+96 214
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
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Источник: РИА Новости

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше (он прогнозировался на последней неделе мая — ред.), а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», — сказал Тавадян.

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Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие 1−2 недели.

По оценкам эксперта, в Северо-Западном федеральном округе, в частности в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато, а потом плавное и продолжительное снижение числа заболевших. Высока вероятность, что снижение показателя заболеваемости продлится до конца лета.

«Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас», — сказал Тавадян.

Ученый отметил, что эффективность карантина особенно высока, если 90% людей соблюдают его.

Модели показывают, что при 80% эффективность ощутима, а если его соблюдают всего 70% и ниже, карантин не эффективен.
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Другая картина по заболеваемости наблюдалась бы, если Россия пошла по азиатскому сценарию карантина, где более 80% людей соблюдали режим изоляции. В России число людей на карантине было меньше. Изоляция позволила притормозить число заражений, подготовить больницы и тесты для проведения обследования.

«Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19», — сказал ученый.

По мнению собеседника агентства, не исключена вторая волна вируса, которая однако не будет такой неожиданной и драматичной, как первое столкновение с болезнью.

«В начале года предполагалось, что число смертей в мире будет более миллиона людей. Но эти расчеты, к счастью, не оправдались. Теперь ясен порядок работы и сюрпризов будет гораздо меньше», — сказал Тавадян.

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