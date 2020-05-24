Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше (он прогнозировался на последней неделе мая — ред.), а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», — сказал Тавадян.
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие 1−2 недели.
По оценкам эксперта, в
«Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас», — сказал Тавадян.
Ученый отметил, что эффективность карантина особенно высока, если 90% людей соблюдают его.
Другая картина по заболеваемости наблюдалась бы, если Россия пошла по азиатскому сценарию карантина, где более 80% людей соблюдали режим изоляции. В России число людей на карантине было меньше. Изоляция позволила притормозить число заражений, подготовить больницы и тесты для проведения обследования.
«Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19», — сказал ученый.
По мнению собеседника агентства, не исключена вторая волна вируса, которая однако не будет такой неожиданной и драматичной, как первое столкновение с болезнью.
«В начале года предполагалось, что число смертей в мире будет более миллиона людей. Но эти расчеты, к счастью, не оправдались. Теперь ясен порядок работы и сюрпризов будет гораздо меньше», — сказал Тавадян.