Ученые выявили биологическую причину высокой смертности мужчин от коронавируса

В ходе лечение пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, итальянские медики обнаружили, что главной причиной повышенной смертности среди мужчин может являться тестостерон. Вскоре после публикации материалов, их исследованием заинтересовались и в других странах. Об этом сообщает Daily Mail.
Такую не очевидную связь обнаружили специалисты по раку предстательной железы, чьи пациенты также проходили лечение от коронавируса. Все дело в том, что при данном виде онкологии выписываются препараты, радикально снижающие уровень тестостерона. И среди мужчин, которых их принимали смертность оказалась ниже в четыре раза.
Все дело в том, что тестостерон повышает уровень белка TMPRSS2, который участвует в раке простаты. Этот же белок использует и коронавирус для того, чтобы «разблокировать» клетки человеческого организма после того, как попадет в них. Соответственно понизив его уровень, повышается сопротивляемость организма инфекции.
Сейчас медики из лондонского Института исследований рака изучают эту взаимосвязь, а их коллеги из Калифорнийского университета в
— Биологически правдоподобно, что тестостерон делает людей более восприимчивыми к коронавирусу, — сказал профессор Ник Джеймс из Института исследований рака в Лондоне.
Стоит отметить, что мужской организм не только более уязвим к самому вирусу, но также и сильнее подвержен заражению, поскольку у мужчин зачастую наблюдается повышенная концентрация