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07:25 (мск), источник: Life.ru

Ученые выявили биологическую причину высокой смертности мужчин от коронавируса

Отмечается, что новая теория является «биологически правдоподобной».

Коронавирус COVID-19
07:43 (мск)The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 24.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
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Скончалось3 388+139
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Выздоровело107 936+8 111
10.05
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11.05
5495
12.05
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13.05
4491
14.05
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15.05
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16.05
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22.05
7144
23.05
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Инфицировано5 310 362+99 190
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
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16.05
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Скончалось342 097+3 914
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11.05
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12.05
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13.05
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15.05
5122
16.05
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19.05
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10.0523.05
Выздоровело2 112 185+55 535
10.05
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11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
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16.05
54433
17.05
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18.05
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19.05
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207557
22.05
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10.0523.05
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Источник: РИА "Новости"

В ходе лечение пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, итальянские медики обнаружили, что главной причиной повышенной смертности среди мужчин может являться тестостерон. Вскоре после публикации материалов, их исследованием заинтересовались и в других странах. Об этом сообщает Daily Mail.

Такую не очевидную связь обнаружили специалисты по раку предстательной железы, чьи пациенты также проходили лечение от коронавируса. Все дело в том, что при данном виде онкологии выписываются препараты, радикально снижающие уровень тестостерона. И среди мужчин, которых их принимали смертность оказалась ниже в четыре раза.

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Все дело в том, что тестостерон повышает уровень белка TMPRSS2, который участвует в раке простаты. Этот же белок использует и коронавирус для того, чтобы «разблокировать» клетки человеческого организма после того, как попадет в них. Соответственно понизив его уровень, повышается сопротивляемость организма инфекции.

Сейчас медики из лондонского Института исследований рака изучают эту взаимосвязь, а их коллеги из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассматривают препараты, блокирующие тестостерон, в качестве потенциальной терапии коронавируса. Однако одной из главных сложной подобного лечения являются сильные побочные эффекты для мужского организма.

— Биологически правдоподобно, что тестостерон делает людей более восприимчивыми к коронавирусу, — сказал профессор Ник Джеймс из Института исследований рака в Лондоне.

Стоит отметить, что мужской организм не только более уязвим к самому вирусу, но также и сильнее подвержен заражению, поскольку у мужчин зачастую наблюдается повышенная концентрация ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), который в свою очередь является «ключом» для попадания коронавируса в клети.

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