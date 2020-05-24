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07:43 (мск), источник: ТАСС

The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/ — Публикация приурочена к тому, что в США число умерших от COVID-19 в ближайшее время должно достичь 100 тыс.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 24.05
Инфицировано335 882+9 434
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 388+139
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело107 936+8 111
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 310 362+99 190
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось342 097+3 914
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
10.0523.05
Выздоровело2 112 185+55 535
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
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0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
10.0523.05
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Источник: AFP 2020

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера тысячу имен умерших в США из-за заражения коронавирусом, а также короткие некрологи.

«В воскресенье на первой полосе The New York Times вместо статей, фотографий или графики просто список. Длинный печальный список людей, жизни которых унесла пандемия коронавируса», — отметили представители редакции издания в субботу. Они пояснили, что публикация приурочена к тому, что в США число умерших от заболевания, вызываемого вирусом, в ближайшее время должно достичь 100 тыс.

«1 тыс. человек — это лишь один процент от общего числа умерших», — констатируется на первой полосе.
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Сотрудники издания изучили сотни газет, которые выходили в разных городах США. Они составили список из примерно тысячи имен тех людей, о смерти которых из-за вируса сообщали издания. Журналисты взяли из напечатанных некрологов по одной фразе, «запечатлевшей неповторимость каждой потерянной жизни», а также указали, в каком возрасте и в каком городе умер человек.

Говоря о цели, с которой публикуется данный список, один из редакторов The New York Times Марк Лейси отметил:

Я хотел, чтобы через 100 лет люди могли посмотреть на это и понять, какую утрату мы понесли.
Марк Лейси
редактор The New York Times

Директор по дизайну в The New York Times Том Бодкин сообщил, что в течение последних 40 лет ни разу не было случая, когда на первой полосе The New York Times, помимо текста, не размещали бы какого-либо изображения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 97 тыс. человек.

В понедельник в стране отмечают День поминовения. По традиции в этот день американцы отдают дань памяти согражданам, павшим на полях всех войн, которые когда-либо вели Соединенные Штаты.

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