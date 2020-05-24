The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

07:43 (мск), источник: ТАСС
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера тысячу имен умерших в США
«В воскресенье на первой полосе The New York Times вместо статей, фотографий или графики просто список. Длинный печальный список людей, жизни которых унесла пандемия коронавируса», — отметили представители редакции издания в субботу. Они пояснили, что публикация приурочена к тому, что в США число умерших от заболевания, вызываемого вирусом, в ближайшее время должно достичь 100 тыс.
Сотрудники издания изучили сотни газет, которые выходили в разных городах США. Они составили список из примерно тысячи имен тех людей, о смерти которых
Говоря о цели, с которой публикуется данный список, один из редакторов The New York Times Марк Лейси отметил:
Я хотел, чтобы через 100 лет люди могли посмотреть на это и понять, какую утрату мы понесли.
Директор по дизайну в The New York Times Том Бодкин сообщил, что в течение последних 40 лет ни разу не было случая, когда на первой полосе The New York Times, помимо текста, не размещали бы
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 97 тыс. человек.
В понедельник в стране отмечают День поминовения. По традиции в этот день американцы отдают дань памяти согражданам, павшим на полях всех войн, которые