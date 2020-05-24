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11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Суперкомпьютер определил, почему вымерли неандертальцы

В новом моделировании было учтено максимальное количество параметров.

Источник: AP 2020
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Исследователи из Южной Кореи использовали суперкомпьютер «Алеф» из Института фундаментальных наук в Тэджоне, чтобы узнать причины вымирания неандертальцев.

«Кузены» человека появились в Европе, Юго-Западной и Центральной Азии примерно 400 тысяч лет назад, а исчезли 38−43 тысячи лет назад. Они тесно взаимодействовали с людьми. Исследования показывают, что европейцы и азиаты унаследовали от неандертальцев около 2% ДНК.

Почему родственники человека исчезли с лица Земли, точно не известно. Среди возможных причин вымирания называют человеческие болезни, вырождение, истребление, изменение климата и другие.

В моделировании на суперкомпьютере ученые постарались учесть максимальное количество данных. Они могли включать такие параметры, как изменение климата, межвидовое скрещивание, демографические данные или конкуренция.

Моделирование показало, что к гибели неандертальцев привела борьба за ресурсы с Homo Sapiens. Предки современного человека расселились в Европе и Азии около 40 тысяч лет назад и оказались лучшими захватчиками территорий и пищи, чем их «кузены».

«Новое компьютерное моделирование четко показывает, что исчезновение неандертальцев было первым крупным вымиранием, спровоцированным нашим видом», — говорит Аксель Тиммерманн, возглавляющий группу.

Новое исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Review.

Анна Лысенко

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