11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Суперкомпьютер определил, почему вымерли неандертальцы
В новом моделировании было учтено максимальное количество параметров.
Исследователи из Южной Кореи использовали суперкомпьютер «Алеф» из Института фундаментальных наук в Тэджоне, чтобы узнать причины вымирания неандертальцев.
«Кузены» человека появились в Европе,
Почему родственники человека исчезли с лица Земли, точно не известно. Среди возможных причин вымирания называют человеческие болезни, вырождение, истребление, изменение климата и другие.
В моделировании на суперкомпьютере ученые постарались учесть максимальное количество данных. Они могли включать такие параметры, как изменение климата, межвидовое скрещивание, демографические данные или конкуренция.
«Новое компьютерное моделирование четко показывает, что исчезновение неандертальцев было первым крупным вымиранием, спровоцированным нашим видом», — говорит Аксель Тиммерманн, возглавляющий группу.
Новое исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Review.
Анна Лысенко