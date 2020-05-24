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18:12 (мск), источник: ТАСС

Россия опустилась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия на этой неделе опустилась на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. За минувшие семь дней в стране обнаружили почти на 10 тыс. инфицированных меньше, чем за предыдущие.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:09 MSK, 24.05
Инфицировано344 481+8 599
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
11.0524.05
Скончалось3 541+153
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
11.0524.05
Выздоровело113 299+5 363
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
11.0524.05
Инфицировано5 344 521+92 069
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось342 694+3 668
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 129 396+48 093
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
11.0524.05
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Источник: РИА "Новости"

По подсчетам ТАСС на основе данных оперативного штаба, за неделю в России подтвердили коронавирус у 62 729 человек против 72 064 неделей ранее. В относительном выражении рост снизился с 34,4% до 22,3%.

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Всего с начала вспышки в стране выявили 344 481 случай заражения. В Бразилии, по последним данным, насчитывается 347 398 инфицированных, и их количество в южноамериканской стране растет заметно быстрее. Таким образом, Россия потеряла вторую позицию по числу заразившихся. Первое место с большим отрывом по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где, по информации Университета Джонса Хопкинса, заразились в общей сложности 1 622 670 человек.

Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек успевает заразить один инфицированный до его изоляции, в России уже полторы недели находится ниже 1. Правда, в последние дни он перешел к росту, увеличившись с минимальных 0,89 до 0,98, следует из подсчетов ТАСС.

Число выздоровевших в России продолжает быстро увеличиваться, в воскресенье оно достигло 113 299. На этой неделе выписали еще 45 926 пациентов — заметно больше, чем на предыдущей, когда вылечились 33 067 человек. Доля уже выздоровевших возросла с 23,9% до 32,9%.

Вместе с тем начал увеличиваться и условный показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.

Если две предыдущие недели он находился в пределах 0,91−0,93%, то на 24 мая достиг 1,03% — самого высокого уровня с начала вспышки заболевания в стране.

Рост стабильно снижается

На этой неделе стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране констатировал президент России Владимир Путин. По подсчетам ТАСС, темпы роста числа инфицированных продолжили снижение: за минувшие семь дней они составили в среднем 2,9% в сутки, тогда как в предыдущие были на уровне 4,3%.

Уже девять дней подряд в стране выявляют не больше 10 тыс. случаев заражения в сутки.

В воскресенье оперативный штаб сообщил о 8 599 подтвержденных случаях — самом низком показателе с 1 мая.

Число заразившихся растет медленнее при наращивании масштабов тестирования — за семь дней было сделано около 1,7 млн тестов на коронавирус против примерно 1,5 млн на прошлой неделе. Всего с начала вспышки в России провели более 8,6 млн таких исследований.

Почти каждый третий уже здоров

Если неделю назад можно было говорить, что в России уже вылечился почти каждый четвертый человек с подтвержденным коронавирусом, то теперь — примерно каждый третий.

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За счет большого количества вылечившихся пациентов число так называемых активных случаев, то есть людей, продолжающих лечение, стало расти гораздо медленнее, чем раньше.

По подсчетам ТАСС, 17 мая оно составляло 211 748, а 24-го достигло 227 641, увеличившись всего на 7,5% (неделю назад рост оказался на уровне 22%). В Москве, где зарегистрировано больше всего заразившихся, показатель перешел к снижению. В прошлое воскресенье в городе болел 113 831 человек, а в это — 112 080.

Смертность растет, но медленно

Условный показатель смертности на этой неделе перешел к росту после продолжительного периода стабильности и в целом по России достиг 1,03%.

В общей сложности за минувшие семь дней из-за коронавируса в стране умерли 910 человек (за все время 3 541), в предыдущие — 716.

В воскресенье было зарегистрировано самое большое число смертей за сутки с начала вспышки — 153.

В Москве смертность немного выше — 1,22% (неделю назад — 1,05%). На данный момент в столице зафиксировано 1 993 жертвы новой инфекции, 490 из них — за последние семь дней.

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Тем не менее смертность в России остается в несколько раз ниже средней по миру, которая в последнее время начала снижаться, опустившись примерно до 6,5%.

Реальное число переболевших

На фоне стабилизации ситуации все чаще стал звучать вопрос, сколько россиян в действительности уже перенесли коронавирусную инфекцию, учитывая, что во многих случаях она протекает без симптомов. Ответ на него могут дать масштабные исследования на наличие антител к коронавирусу.

В Москве, где такое тестирование было запущено 15 мая, иммунитет к новой инфекции выявили у 12,5% из более чем 50 тыс. человек, сдавших анализ. Комментируя эти цифры, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отметил, что только в столице коронавирус уже могли перенести 15−20% жителей. Это порядка 2,5 млн человек.

Схожие данные предоставила на этой неделе компания «Инвитро», запустившая тестирование в ряде регионов с 18 мая. В компании заявили, что специфические антитела нашлись у 14% из более чем 40 тыс. обследованных.

Собственные тесты начали делать еще ряд профильных компаний — «Гемотест» и CMD. Роспотребнадзор планирует начать масштабное исследование в июне, оно должно охватить примерно 0,5% россиян.

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