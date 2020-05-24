13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые развенчали миф о хранении помидоров
Главное, не где хранить, а сколько.
Существует распространенное мнение о том, что помидоры нежелательно хранить в холодильнике, так как они теряют вкус и аромат.
Ученые из Геттингенского университета в Германии решили проверить экспериментально, насколько это утверждение соответствует истине. Они собрали группу опытных дегустаторов и попросили их оценить несколько сортов томатов.
Половина помидоров хранилась 4 дня в холодильнике при температуре 7 градусов Цельсия. А вторая половина — такое же время при комнатной температуре. Участники эксперимента оценивали цвет, сладость, кислинку, послевкусие и сочность овощей.
Вопреки ожидаемому, дегустаторы не заметили никакой разницы между помидорами из холодильника и томатами, хранящимися в обыкновенной миске.
В дополнение к эксперименту ученые провели лабораторные тесты для измерения уровня летучих веществ, каротиноидов и концентрации сахара. Анализы показали, что на вкусовые качества помидоров влияет только длительность хранения спелых плодов. Чем она короче, тем помидоры вкуснее и ароматнее.
Исследование было опубликовано в Frontiers in Plant Science.
Анна Лысенко