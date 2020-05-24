Ученые установили прямую связь между стрессом на работе и смертью работников

Психическое здоровье и жизнеспособность человека, как оказалось, тесно связаны с нагрузкой на работе и объемом предъявляемых к нему там требований, а также со способностью человека справиться с ними и степенью самостоятельности в рабочих процессах.
Если объем обязанностей и нагрузки превышает возможности работника или у него недостает независимости в принятии решений, «мы получаем ухудшение психического здоровья и, соответственно, рост вероятности смерти».
Об этом говорится в исследовании «Эта работа (буквально) убивает меня», опубликованном в журнале «Прикладная психология» (Journal of Applied Psychology), издании Американской психологической ассоциации (APA).
В рамках исследования авторы — доцент кафедры психологии Бизнес-школы Келли Индианского университета Эрик Гонсалес-Муле и доцент кафедры менеджмента Университета Северного Иллинойса Бетани Кокберн — отслеживали и анализировали данные о работе и состоянии здоровья 3148 жителей Висконсина на протяжении 20 лет.
«Мы изучили, каким образом рабочий контроль, то есть степень самостоятельности и независимости человека на рабочем месте, и его когнитивные способности, то есть способность учиться и решать поставленные задачи, влияют на то, каким образом факторы стресса, такие как нехватка времени или нагрузка, сказываются на психическом и физическом здоровье и в конце концов определяют вероятность смерти, — поясняет Эрик Гонсалес-Муле.
И мы выяснили, что факторы стресса чаще вызывают депрессию и в конце концов приводят к смерти в тех случаях, когда объем контроля на рабочем месте у человека мал или его когнитивные способности низки.
Эрик Гонсалес-Муледоцент кафедры психологии Бизнес-школы Келли Индианского университета
Однако те же самые рабочие нагрузки и высокие требования приводили к укреплению физического здоровья человека и снижали вероятность его смерти в тех случаях, когда он обладал бoльшим личным контролем в выполнении своих обязанностей, бoльшей свободой и независимостью в принятии решений.
По мнению авторов исследования, это объясняется тем, что самостоятельность и когнитивные способности становятся ресурсами, которые помогают человеку справляться с факторами стресса.
«Самостоятельность позволяет людям составлять свой собственный план работы, расставлять приоритеты таким образом, чтобы это содействовало достижению рабочих целей. А люди с развитыми когнитивными способностями легче приспосабливаются к требованиям работы даже в условиях стресса и находят способы, как справиться с этим стрессом», — считает Эрик Гонсалес-Муле.
Нынешнее исследование стало продолжением ранней работы двух авторов и дополнительным подтверждением сделанных ими прежде выводов. В рамках первого исследования, опубликованного в 2015 году, ученые опросили 10 тыс. жителей Висконсина, окончивших школу в 1957 году. Участники опроса сообщали о своем образовании, полученной специальности, месте работы и эмоциональных переживаниях на разных этапах жизни.
Из 10 тыс. человек были выбраны 2363 человека, которые в 2004 году еще продолжали работать, и им задали вопросы об их обязанностях на работе, степени нагрузки, самостоятельности и т. п. В 2011 году с этой группой вновь было проведено собеседование, и, как оказалось, те из них, кто все эти годы работал в условиях стресса и обладал незначительной степенью контроля, уже умерли.
При этом вероятность их смерти была на 15,4% выше, чем у тех, у кого условия работы были более благоприятными.
В то же время у тех, кто работал в условиях высоких требований, но имел значительную свободу в принятии решений и независимость, вероятность смерти снижалась на 34% по сравнению с теми людьми, у которых нагрузка и требования были низкими.
Комментируя полученные в ходе нового исследования результаты, авторы дают ряд рекомендаций работодателям с тем, чтобы труд их работников был наиболее эффективен. По их словам, было бы правильнее, если бы людям, выполняющим более сложную или требующую значительного напряжения работу, начальство предоставляло бoльшую степень самостоятельности.
А в тех ситуациях, когда это невозможно или нецелесообразно, лучше снизить требования. «Например, если позволить сотрудникам самим ставить себе цели, или выбирать, каким образом выполнять конкретную работу, или же сократить рабочее время сотрудникам, все это может пойти на пользу здоровью», — считают авторы исследования.
А чтобы сложная работа выполнялась эффективно, нужно поручать ее работникам с высокоразвитыми когнитивными способностями.
«В таком случае организации выиграют от повышения производительности своих работников и сохранят при этом здоровье своим кадрам», — подчеркивает Гонсалес-Муле.
Особенно важно учитывать эти нюансы, считают эксперты, сейчас, в период пандемии, когда общая обстановка и без того провоцирует рост проблем с психическим здоровьем людей. Поэтому даже еще в большей степени, чем до пандемии, руководители должны быть внимательными к тому, какие требования они предъявляют работникам, подчеркивают авторы исследования. Необходимо учитывать возможности и способности конкретных людей при постановке рабочих задач, а также не забывать о важности независимости и самостоятельности работников.