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19:22 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Больше половины регионов России — 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 24.05
Инфицировано344 481+8 599
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
11.0524.05
Скончалось3 541+153
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
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21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
11.0524.05
Выздоровело113 299+5 363
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
11.0524.05
Инфицировано5 344 539+83 915
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось342 695+3 068
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
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5122
16.05
5410
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4126
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19.05
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22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 139 241+55 105
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
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16.05
54433
17.05
55665
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11.0524.05
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Источник: РИА "Новости"

«44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — сказала она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 мая говорил, что переход к первому этапу могут начать 17 регионов страны.

Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с пандемией коронавируса в России. По ее словам, 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней только девять субъектов могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений. «Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап, у нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», — пояснила Попова.

Как регионы снимают ограничения из-за COVID-19

Сценарии не оправдались

Ни один из предсказываемых России «страшных» сценариев развития пандемии новой коронавирусной инфекции не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась, сообщила глава Роспотребнадзора.

«Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных (случаев заражения — прим. ТАСС). Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один “страшный” прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно», — сказала она.

Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора также отметила, что все меры, которые принимались правительством для предотвращения распространения коронавируса, сработали. «Сегодня важно выходить осторожно, аккуратно, и мы так и делаем. Главное в эйфорию не впасть. Все меры сработали таким образом, чтобы основная часть населения не была затронута этим вирусом. У нас количество пострадавших от него очень невысокое, в удельном весе одно из небольших в мире», — добавила она.

Случаев смерти на дому нет

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от новой коронавирусной инфекции на дому.

Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран.
Анна Попова 
глава Роспотребнадзора

Попова также подчеркнула, что статистические данные о коронавирусе в РФ не фальсифицируют. «Мы одна из немногих, единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования всех [летальных] случаев. У нас такое правило. И это исключает возможность ошибки», — пояснила она.

Показатель смертности ниже прошлогоднего уровня

Показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Новость
Коэффициента не хватает

«Во-первых, она [смертность] сегодня ниже за четыре месяца. В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году, по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция», — сказала Попова.

Число смертей будет расти

Количество регистрируемых в сутки смертей из-за коронавируса в России будет расти, несмотря на снижение числа случаев заражения, заявила Анна Попова. По ее словам, это связано с тем, что пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

«У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что время лечения пациента с коронавирусом составляет от 18 до 36 дней. При этом, добавила Попова, в России ни в один из периодов эпидемии не возникало дефицита оборудованных коек или нехватки врачей.

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