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21:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 24 мая

Число новых случаев COVID-19 в России оказалось минимальным с 1 мая, в тюрьмах Латинской Америки прошла волна бунтов из-за отсутствия мер безопасности, а у противников 5G в Великобритании нашлись предшественники в XIX веке.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 24.05
Инфицировано344 481+8 599
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
11.0524.05
Скончалось3 541+153
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
11.0524.05
Выздоровело113 299+5 363
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
11.0524.05
Инфицировано5 360 841+93 389
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось343 364+3 415
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 145 643+59 268
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
11.0524.05
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Источник: РИА "Новости"

Прирост случаев COVID-19 в России стал самым низким с 1 мая

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 8 599. Прирост стал самым низким с 1 мая. Общее число случаев составило 344 481. Число выздоровевших пациентов достигло 113 299.

Больше половины регионов России — 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных (случаев заражения). Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора (цитата по ТАСС)

Россия опустилась на третье место в мире по числу случаев COVID-19

За минувшие семь дней в стране обнаружили почти на 10 тыс. инфицированных меньше, чем за предыдущие. В Бразилии, по последним данным, насчитывается 347 398 инфицированных, и их количество в южноамериканской стране растет заметно быстрее. Таким образом, Россия потеряла вторую позицию по числу заразившихся.

Первое место с большим отрывом по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где, по информации Университета Джонса Хопкинса, заразились в общей сложности 1 622 670 человек. В десятке также Великобритания, Испания, Италия, Германия, Турция, Франция и Иран. Всего за минувшие сутки на планете выявлено почти сто тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных случаев составляет 5 103 006 человек, количество летальных исходов — 333 401.

The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших

Публикация приурочена к тому, что в США число умерших от заболевания, вызываемого вирусом, в ближайшее время должно достичь 100 тыс. 1 тысяча человек — это лишь один процент от общего числа умерших, констатируется на первой полосе.

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В течение последних 40 лет ни разу не было случая, когда на первой полосе The New York Times, помимо текста, не размещали бы какого-либо изображения.

Откуда взялся синдром Кавасаки и как он связан с коронавирусом

Синдром Кавасаки — это воспаление кровеносной системы по всему телу. Самый явный признак — покрытая красными пятнами кожа, результат разрывов мелких сосудов.

По мнению ученых, по всему миру COVID-19 послужил «спусковым крючком» для этой малоизученной опасной болезни. И пока науке не известно, что все-таки является ее истинной причиной.

Полиция Гонконга 24 мая разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа, более ста человек были задержаны. | Источник: AP 2020

Когда будет готова вакцина от коронавируса

С января 2020 года Китай, Россия, США и многие другие страны активно ведут поиски вакцины от коронавируса. Журналисты собрали данные и выяснили, кто и когда готов предоставить ее людям. В России разработка появится не раньше, чем через 11 месяцев.

Латиноамериканские тюрьмы стали рассадником COVID-19

В тюрьмах Латинской Америки прошла волна бунтов из-за отсутствия мер безопасности в условиях пандемии. ООН призвала страны обеспечить защиту заключенных, однако проблема остается нерешенной.

По словам экспертов, и до пандемии там все было крайне плачевно, но COVID-19 превратил тюрьмы в бомбу замедленного действия.

Камера для дезинфекции у мечети Аль-Машун в провинции Северная Суматра в Индонезии. | Источник: РИА "Новости"

Турция готова возить российских туристов чартерными рейсами

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии еще до возобновления регулярного авиасообщения с этими странами, которое было ранее прервано из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщил глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу. Ранее о скором открытии границ для туристов заявили Италия и Испания.

Луддиты и восстание против машин

За время пандемии коронавируса в Великобритании пытались сжечь и сломать семь вышек высокоскоростной сотовой связи. Конспирологи обвинили 5G в распространении коронавируса. Как им удалось соотнести сотовую связь и инфекцию, вопрос отдельный. Но гораздо интереснее, что в начале XIX века у них были предшественники.

Ровшан Аскеров: «Больше всего мне не хватает возможности выбора»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы звезд об их планах на жизнь после того, как это все наконец-то закончится.

Российский журналист, знаток, известный по выступлениям в телевизионных играх «Что? Где? Когда?», «Брэйн ринг», «Своя игра», основатель и ведущий клуба интеллектуальных развлечений «Без дураков» Ровшан Аскеров записал эксклюзивное видео, в котором поделился своими планами на будущее, после завершения самоизоляции.

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Клубные симптомы

Российская премьер-лига (РПЛ) постепенно выходит из эпидемиологического карантина и начинает подготовку к рестарту чемпионата страны, пока намеченному на 21 июня. Однако уже в нескольких клубах обнаружились игроки или сотрудники, включая руководителей, которые, как показали тесты, либо болеют коронавирусом, либо перенесли COVID-19. Пока ситуация не представляет угрозы для возобновления сезона, тем не менее трудно просчитать ее дальнейшее развитие.

Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
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