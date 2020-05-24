21:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 24 мая
Число новых случаев COVID-19 в России оказалось минимальным с 1 мая, в тюрьмах Латинской Америки прошла волна бунтов
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 8 599. Прирост стал самым низким с 1 мая. Общее число случаев составило 344 481. Число выздоровевших пациентов достигло 113 299.
Больше половины регионов России — 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных
Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных (случаев заражения). Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим.
За минувшие семь дней в стране обнаружили почти на 10 тыс. инфицированных меньше, чем за предыдущие. В Бразилии, по последним данным, насчитывается 347 398 инфицированных, и их количество в южноамериканской стране растет заметно быстрее. Таким образом, Россия потеряла вторую позицию по числу заразившихся.
Первое место с большим отрывом
Публикация приурочена к тому, что в США число умерших от заболевания, вызываемого вирусом, в ближайшее время должно достичь 100 тыс. 1 тысяча человек — это лишь один процент от общего числа умерших, констатируется на первой полосе.
В течение последних 40 лет ни разу не было случая, когда на первой полосе The New York Times, помимо текста, не размещали бы
Синдром Кавасаки — это воспаление кровеносной системы по всему телу. Самый явный признак — покрытая красными пятнами кожа, результат разрывов мелких сосудов.
По мнению ученых, по всему миру COVID-19 послужил «спусковым крючком» для этой малоизученной опасной болезни. И пока науке не известно, что
С января 2020 года Китай, Россия, США и многие другие страны активно ведут поиски вакцины от коронавируса. Журналисты собрали данные и выяснили, кто и когда готов предоставить ее людям. В России разработка появится не раньше, чем через 11 месяцев.
В тюрьмах Латинской Америки прошла волна бунтов
По словам экспертов, и до пандемии там все было крайне плачевно, но COVID-19 превратил тюрьмы в бомбу замедленного действия.
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За время пандемии коронавируса в Великобритании пытались сжечь и сломать семь вышек высокоскоростной сотовой связи. Конспирологи обвинили 5G в распространении коронавируса. Как им удалось соотнести сотовую связь и инфекцию, вопрос отдельный. Но гораздо интереснее, что в начале XIX века у них были предшественники.
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Российский журналист, знаток, известный по выступлениям в телевизионных играх «Что? Где? Когда?», «Брэйн ринг», «Своя игра», основатель и ведущий клуба интеллектуальных развлечений «Без дураков» Ровшан Аскеров записал эксклюзивное видео, в котором поделился своими планами на будущее, после завершения самоизоляции.
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