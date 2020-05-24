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19:42 (мск), источник: РИА Новости

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса за их реакцию на его слова о «чудовищном положении» артистов.

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Источник: РИА Новости

«Шнур — чистой воды хайпожор. Вот я вам хочу сказать, мне стыдно за сегодняшний цех», — сказал продюсер телеканалу «360».

По его мнению, ответившие на его заявление Сергей Шнуров и Григорий Лепс «думают только о себе».

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«Они не думают о тысячах музыкантов, актеров и артистах, которые сегодня на самом деле находятся в бедственном положении. Мне за них стыдно», — сказал Пригожин.

Продюсер утверждает, что самые популярные артисты могут содержать свои коллективы, так как имеют самые высокие рейтинги, однако он добавил, что говоря о бедственном положении, он не имел в виду звезд.

«Артисты — это не только звезды! Какие же все глупые! Какой же у всех мозг просто. <…> Господи, что ж это за дебилизм такой-то? Это что же за узколобость такая?» — возмутился Пригожин.

Пригожин заявил, что подобные Шнурову и Лепсу «настолько в своей звездной болезни находятся, что забыли о других людях». Продюсер напомнил, что многим зрителям до сих пор не вернули деньги за билеты на несостоявшиеся концерты.

На днях Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Сергей Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.

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