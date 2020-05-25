Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Ученые испытали в космосе технологию квантовой передачи времени Китайские исследователи первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени
Фоторепортажи
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
8Отпуск после COVID-19
03:24 (мск), источник: Вести.Ru

Рамадан: коронавирус не смог отобрать праздник у мусульман

24 мая у мусульман — один из самых важных праздников — Ураза-байрам или праздник разговения. Знаменует конец священного месяца Рамадан, месяца поста и молитв.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 25.05
Инфицировано344 481+8 599
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
11.0524.05
Скончалось3 541+153
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
11.0524.05
Выздоровело113 299+5 363
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
11.0524.05
Инфицировано5 400 608+129 561
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось344 760+4 564
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 165 782+78 446
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
11.0524.05
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Президент Путин поздравил российских мусульман, отметив их вклад в межнациональный мир в стране. «Российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — отметил президент.

Читайте также
Нурмагомедов обратился к поклонникам

Как отмечают праздник в Татарстане?

В Центральной московской соборной мечети, где в праздники собираются десятки тысяч прихожан, сегодня малолюдно — только имамы и муфтии. К прихожанам с поздравлением обращается председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

Верховный муфтий России Талгат Таджутдин проводит вагаз — проповедь через Интернет. Двери тысяч мечетей сегодня закрыты и в Татарстане.

Девятый месяц исламского лунного календаря в этом году бьет все рекорды по количеству садака (в переводе с арабского — «милостыни»). Духовное управление мусульман Татарстана, благотворительные фонды, бизнесмены и простые верующие накормили почти 180 тысяч нуждающихся.

Мы не помним такого в истории. Не только мечети в Татарстане закрыты. Никогда мечеть в Мекке не была закрыта в Рамадан. Мы столкнулись с чем-то новым. И, несмотря на это, мы смогли Рамадан сделать праздничным.
Ильдар Баязитов
председатель совета Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»

Мусульманская молодежь во время Рамадана продуктовые наборы, горячие обеды и средства индивидуальной защиты доставляли прямо до дверей.

Читайте также
«Сделать каждый дом мечетью». Российских мусульман ждет «месяц испытаний»

В Ураза-байрам возле мечетей как никогда пусто. С самого утра здесь разжигают костры. Повара готовят плов для 2 тысяч прихожан. Разговение после строго поста каждый будет проводить дома. Это не просто прием пищи, а целый ритуал. Прием пищи и воды в течение месяца допускался только в темное время суток.

В пустых мечетях впервые не совершают праздничный намаз — только проповедь, которую транслируют в прямом эфире.

«В начале этого месяца нас очень много спрашивали: разве не будет Рамадана? Рамадан был, мы могли поститься, только не было коллективных собраний. То же самое касается сегодняшнего праздника, он тоже есть, даже если мы не собрались в мечетях. Мы можем поздравить своих родственников, связаться через телефон, различные гаджеты», — подчеркнул Камиль Самигуллин, муфтий Татарстана.

Они обязательно встретятся и вместе помолятся о здоровье дочери-инвалида с ДЦП, но сегодня, как и миллионы мусульман России, праздник Уразы встречают дома. «Мы из дома поздравляем всех. Это большой праздник для мусульман», — сказала Рузилия Батрутдинова.

Впервые в истории праздник Ураза-байрам встречают не коллективно, а в режиме самоизоляции. Но этот праздник в этом году Татарстане стал действительно всенародным.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Ураза-байрам в онлайн-формате: мусульмане отмечают окончание поста
Во время загрузки произошла ошибка.
03:22 (мск)© Ньюстюб
 Врач рассказал, когда зараженный COVID-19 наименее опасен для окружающих
После похудения на 200 килограммов женщина сорвалась и попала в реанимацию
Коронавирус COVID-19
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
Россия опустилась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая
Коронавирус COVID-19: главные события 24 мая
Участник Bad Balance Купер погиб на пожаре в Петербурге
СМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти
Пригожина возмутила реакция Шнурова на его слова о доходах
В Приморском крае загорелась больница
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Развенчан миф о хранении помидоров
Здоровье
Что будет с организмом, если есть овощи каждый день. Рассказывает диетолог Плюсы и минусы такого питания.
Hi-Tech
Не нашего ума дело? Изобретения, которые упустила Россия Эти изобретения могли быть нашими
Горячие темы на Авто
На кого как повлияла самоизоляция? 206
Ребята, нужна помощь 186
Самая главная тема 167
ни девок,ни пива,ни ПЯТНИЦЫ... 119
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». «Кино Mail.ru» вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Новости партнеров
Соцработники получат надбавки к зарплате от 10 до 60 тыс. руб. – президент
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Президент: малый и средний бизнес не будет платить налоги за 2 квартал
Коронавирус подтвердил
Дети
20 смешных фраз учителей на удаленке Листайте галерею!
Леди
Дуа Липа поделилась снимком в купальнике со стразами Поклонники певицы восхитились ее внешним видом.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь