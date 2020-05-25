03:24 (мск), источник: Вести.Ru
Рамадан: коронавирус не смог отобрать праздник у мусульман
24 мая у мусульман — один из самых важных праздников —
Президент Путин поздравил российских мусульман, отметив их вклад в межнациональный мир в стране. «Российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — отметил президент.
В Центральной московской соборной мечети, где в праздники собираются десятки тысяч прихожан, сегодня малолюдно — только имамы и муфтии. К прихожанам с поздравлением обращается председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.
Верховный муфтий России Талгат Таджутдин проводит вагаз — проповедь через Интернет. Двери тысяч мечетей сегодня закрыты и в Татарстане.
Девятый месяц исламского лунного календаря в этом году бьет все рекорды по количеству садака (в переводе с арабского — «милостыни»). Духовное управление мусульман Татарстана, благотворительные фонды, бизнесмены и простые верующие накормили почти 180 тысяч нуждающихся.
Мы не помним такого в истории. Не только мечети в Татарстане закрыты. Никогда мечеть в Мекке не была закрыта в Рамадан. Мы столкнулись с
чем-тоновым. И, несмотря на это, мы смогли Рамадан сделать праздничным.
Мусульманская молодежь во время Рамадана продуктовые наборы, горячие обеды и средства индивидуальной защиты доставляли прямо до дверей.
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В пустых мечетях впервые не совершают праздничный намаз — только проповедь, которую транслируют в прямом эфире.
«В начале этого месяца нас очень много спрашивали: разве не будет Рамадана? Рамадан был, мы могли поститься, только не было коллективных собраний. То же самое касается сегодняшнего праздника, он тоже есть, даже если мы не собрались в мечетях. Мы можем поздравить своих родственников, связаться через телефон, различные гаджеты», — подчеркнул Камиль Самигуллин, муфтий Татарстана.
Они обязательно встретятся и вместе помолятся о здоровье
Впервые в истории праздник