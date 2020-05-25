Корона не моя: что изменится в России с ослаблением карантинных мер

Несмотря на то, что острый период развития эпидемии коронавируса в России, как считают в Минздраве, подходит к концу, открытия ресторанов, салонов красоты и других общественных мест мы будем ждать как минимум месяц. По крайней мере, в Москве. Тем временем больше половины регионов начали постепенно ослаблять режим самоизоляции — жителям уже разрешают прогулки и занятия спортом на улице. Эксперты прогнозируют, что с начала июня число заболевших пойдет на спад, а обещанная синоптиками аномальная жара поможет россиянам распрощаться с вирусом хотя бы на некоторое время.
С понедельника жителей Москвы и Подмосковья ожидает ряд заметных послаблений в ограничительных мерах. Так, с 25 мая мэр столицы Сергей Собянин принял решение открыть в городе 88 многофункциональных центров «Мои документы». В них, сообщил он, граждане смогут получить 150 услуг, которые невозможно оформить в электронном виде.
Аналогичное решение в отношении деятельности МФЦ и каршеринга принято и в Подмосковье.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил с 25 мая открыть офисы продаж квартир и автомобилей. Кроме того, с субботы в регионе отменен и пропускной режим, поэтому все работающие в столице жители области должны будут до 27 мая получить московские пропуска.
Если ситуация в Москве будет развиваться благополучно, уже через месяц можно говорить об открытии ресторанов, салонов красоты и других общественных мест, считает главврач центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
— В Москве и Подмосковье эпидемиологическая ситуация сейчас стабильная. Так как столица вышла на плато, Подмосковье решило прекратить изоляцию — скученность в регионе намного меньше, чем в столице, — пояснил «Известиям» Евгений Тимаков. — Но важно продолжать дистанцирование и сохранять масочный режим при посещении общественных мест и поездках на транспорте. Через неделю позволить себе это сможет и Москва.
Приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных
По мнению главы Роспотребнадзора, ситуация с пандемией в стране постепенно стабилизируется. Коэффициент распространения инфекции (главный показатель, на который решено ориентироваться при отмене ограничений) сейчас равен единице в 17 субъектах, а в 27 субъектах он меньше этого значения, сообщила она. Такой уровень ведомство считает достаточным для начала послаблений.
После окончания длинных майских выходных многие регионы уже приняли решение о смягчении режима. Прогулки и занятия спортом на улице разрешили в Оренбургской, Тюменской, Тульской, Мурманской, Волгоградской, Ленинградской, Томской, Свердловской, Белгородской, Астраханской, Псковской, Ивановской и Новосибирской областях, Красноярском, Хабаровском, Камчатской и Пермском краях, а также в республиках Карелия, Татарстан, Коми, Чувашия и
Острый период эпидемии в нашей стране заканчивается, но в России
Надеемся, что возникшая в Дагестане ситуация будет локализована. Но еще предстоит выяснить ее причину. Кроме того, сейчас начался
Ураза-Байрам.Этот праздник характеризуется, тем, что люди очень много ходят в гости. Поэтому там надо четко проводить все ограничительные мероприятия.
По мнению Елены Малинниковой, даже если вторая волна эпидемии и начнется, она уже не будет такой активной.
— Так было при пандемии азиатского гриппа 1958 года, гонконгского гриппа в 1968 году. Хотя, например, во время испанки 1918-го года сильнее оказалась вторая волна, — напомнила инфекционист.
К 24 мая число заболевших COVID-19 в России достигло 344 481. За сутки прирост составил 8599 человек. При этом зафиксировано самое большое число смертельных случаев — 153.
Количество регистрируемых в сутки смертей
Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас время лечения пациента с коронавирусом составляет от 18 до 36 дней. При этом, по ее данным, в России ни в один из периодов эпидемии не возникало дефицита оборудованных коек или нехватки врачей.
А вот рост летальных исходов, по словам специалистов, можно объяснить «естественным течением ситуации».
— Сейчас в стационар попадают в основном тяжелые пациенты, — сказала Елена Малинникова. — Надо отметить, что число выздоровевших стало превышать количество тех, кто находится на лечении. Именно ради этого перелома и вводились все ограничительные меры. Большой объем тестирования позволяет нам проходить с минимальным уровнем смертности.
С начала июня число заболевших пойдет на спад, считает вирусолог Виктор Зуев. А приближающая аномальная жара, по его мнению, поможет нам распрощаться с вирусом — по крайней мере, на некоторое время.
Елена Сидоренко