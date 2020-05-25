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03:46 (мск), источник: Известия

Корона не моя: что изменится в России с ослаблением карантинных мер

Открытия ресторанов, салонов красоты и многих общественных мест можно ожидать лишь в июле.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 25.05
Инфицировано344 481+8 599
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Скончалось3 541+153
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Выздоровело113 299+5 363
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Скончалось344 997+4 801
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Источник: Известия

Несмотря на то, что острый период развития эпидемии коронавируса в России, как считают в Минздраве, подходит к концу, открытия ресторанов, салонов красоты и других общественных мест мы будем ждать как минимум месяц. По крайней мере, в Москве. Тем временем больше половины регионов начали постепенно ослаблять режим самоизоляции — жителям уже разрешают прогулки и занятия спортом на улице. Эксперты прогнозируют, что с начала июня число заболевших пойдет на спад, а обещанная синоптиками аномальная жара поможет россиянам распрощаться с вирусом хотя бы на некоторое время.

Через неделю — Москва

С понедельника жителей Москвы и Подмосковья ожидает ряд заметных послаблений в ограничительных мерах. Так, с 25 мая мэр столицы Сергей Собянин принял решение открыть в городе 88 многофункциональных центров «Мои документы». В них, сообщил он, граждане смогут получить 150 услуг, которые невозможно оформить в электронном виде.

Заработает и каршеринг. Правда, пока не в полном объеме. Арендовать машину на одну-две поездки сейчас не получится — минимум на пять дней. При передаче от клиента к клиенту автомобили будут проходить дезинфекцию.

Аналогичное решение в отношении деятельности МФЦ и каршеринга принято и в Подмосковье.

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Также губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил с 25 мая открыть офисы продаж квартир и автомобилей. Кроме того, с субботы в регионе отменен и пропускной режим, поэтому все работающие в столице жители области должны будут до 27 мая получить московские пропуска.

Если ситуация в Москве будет развиваться благополучно, уже через месяц можно говорить об открытии ресторанов, салонов красоты и других общественных мест, считает главврач центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

— В Москве и Подмосковье эпидемиологическая ситуация сейчас стабильная. Так как столица вышла на плато, Подмосковье решило прекратить изоляцию — скученность в регионе намного меньше, чем в столице, — пояснил «Известиям» Евгений Тимаков. — Но важно продолжать дистанцирование и сохранять масочный режим при посещении общественных мест и поездках на транспорте. Через неделю позволить себе это сможет и Москва.

Однако следует помнить, что источники инфекции сохранятся до конца лета, а значит еще будут восприимчивые к вирусу люди.

Готовы наполовину

Приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут 44 из 85 российских регионов, заявила в воскресенье главный санитарный врач страны Анна Попова. При этом еще неделю назад премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что начать выход из изоляции могут готовы лишь 17 субъектов.

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По мнению главы Роспотребнадзора, ситуация с пандемией в стране постепенно стабилизируется. Коэффициент распространения инфекции (главный показатель, на который решено ориентироваться при отмене ограничений) сейчас равен единице в 17 субъектах, а в 27 субъектах он меньше этого значения, сообщила она. Такой уровень ведомство считает достаточным для начала послаблений.

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После окончания длинных майских выходных многие регионы уже приняли решение о смягчении режима. Прогулки и занятия спортом на улице разрешили в Оренбургской, Тюменской, Тульской, Мурманской, Волгоградской, Ленинградской, Томской, Свердловской, Белгородской, Астраханской, Псковской, Ивановской и Новосибирской областях, Красноярском, Хабаровском, Камчатской и Пермском краях, а также в республиках Карелия, Татарстан, Коми, Чувашия и Кабардино-Балкария. Выходить из дома не только в магазин можно и в Ямало-Ненецком автономном округе. В Челябинской области с понедельника возобновят работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами, у которых есть отдельный вход, а площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С 17.00 воскресенья открыты для посещения парки и скверы. В ближайшее время возобновится работа уличных аттракционов.

Острый период эпидемии в нашей стране заканчивается, но в России по-прежнему остаются регионы, где коэффициент прироста заболеваемости выше среднестатистического, напомнила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Надеемся, что возникшая в Дагестане ситуация будет локализована. Но еще предстоит выяснить ее причину. Кроме того, сейчас начался Ураза-Байрам. Этот праздник характеризуется, тем, что люди очень много ходят в гости. Поэтому там надо четко проводить все ограничительные мероприятия.
Елена Малинникова
главный инфекционист Минздрава
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По мнению Елены Малинниковой, даже если вторая волна эпидемии и начнется, она уже не будет такой активной.

— Так было при пандемии азиатского гриппа 1958 года, гонконгского гриппа в 1968 году. Хотя, например, во время испанки 1918-го года сильнее оказалась вторая волна, — напомнила инфекционист.

Меньше, но больше

К 24 мая число заболевших COVID-19 в России достигло 344 481. За сутки прирост составил 8599 человек. При этом зафиксировано самое большое число смертельных случаев — 153.

Количество регистрируемых в сутки смертей из-за коронавируса в России будет расти, несмотря на снижение числа случаев заражения, заявила Анна Попова.

По ее словам, это связано с тем, что пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.
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Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас время лечения пациента с коронавирусом составляет от 18 до 36 дней. При этом, по ее данным, в России ни в один из периодов эпидемии не возникало дефицита оборудованных коек или нехватки врачей.

А вот рост летальных исходов, по словам специалистов, можно объяснить «естественным течением ситуации».

— Сейчас в стационар попадают в основном тяжелые пациенты, — сказала Елена Малинникова. — Надо отметить, что число выздоровевших стало превышать количество тех, кто находится на лечении. Именно ради этого перелома и вводились все ограничительные меры. Большой объем тестирования позволяет нам проходить с минимальным уровнем смертности.

С начала июня число заболевших пойдет на спад, считает вирусолог Виктор Зуев. А приближающая аномальная жара, по его мнению, поможет нам распрощаться с вирусом — по крайней мере, на некоторое время.

Елена Сидоренко

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