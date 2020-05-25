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04:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Перечислены опасные для зараженных коронавирусом препараты

Пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, однако при COVID-19 их применять нельзя. Об этом заявила «Вечерней Москве» вирусолог Надежда Жолобак.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 25.05
Инфицировано344 481+8 599
11.05
11656
12.05
10899
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14.05
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15.05
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16.05
9200
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18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
11.0524.05
Скончалось3 541+153
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
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113
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23.05
139
24.05
153
11.0524.05
Выздоровело113 299+5 363
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
11.0524.05
Инфицировано5 406 537+96 175
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось345 036+2 939
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 168 528+56 343
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
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24.05
44611
11.0524.05
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Источник: Reuters

Врач перечислила лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Она добавила, что опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.

По ее словам, эти лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего инфекция легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу у зараженных, пневмонии и поражению альвеол.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Вирусолог добавила, что ряд западных медиков считает, что при коронавирусе можно использовать парацетамол. Однако врач не рекомендует его принимать, поскольку действие этого препарата на COVID-19 изучено не до конца, а «последствия могут быть непредсказуемыми».

Кроме того, Жолобак заметила, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии. По словам врача, при высокой температуре необходимо срочно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Назначением лекарственных препаратов может заниматься только медик, заключила вирусолог.

19 мая сообщалось, что популярное лекарство от коронавируса признали опасным. Китайские ученые выяснили, что гидроксихлорохин не только не эффективен против коронавируса, но и способен нанести вред организму, спровоцировав появление побочных эффектов.

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Справка
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